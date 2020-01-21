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В каких странах проще всего разбогатеть и как дела обстоят в Украине

Главная » Последние новости » Новости экономики » В каких странах проще всего разбогатеть и как дела обстоят в Украине
 
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Всемирный экономический форум показал обновлённый Глобальный индекс социальной мобильности, который обнажил проблемы нашей страны

Уже завтра в швейцарском Давосе в 50-й раз соберется Всемирный экономический форум, который будет обсуждать самые острые вопросы. Среди новшество этого года — представление нового рейтинга – Глобального индекса социальной мобильности, информирует enovosty.com/news.

Что такое социальная мобильность? Это возможность человека изменить в лучшую сторону собственный социальный статус и изменить материальное положение. Если говорить просто: рейтинг показывает, насколько в той или иной стране возможно, чтобы ребёнок жил гораздо лучше своих родителей. Составители рейтинга пояснили, что хотели проанализировать не то, как менялось материальное благосостояние поколений, а те условия, которые предоставлены гражданам государством для социального прогресса людей на протяжении их жизни. Составляя список, эксперты наблюдали за здравоохранением, образованием, доступом к технологиям, работой и социальной защитой в разных странах.

В этом рейтинге наша страна расположилась не в самой почётной, второй половине. Украина набрала 61,2 балла из 100 и оказалась на 46-й позиции из 82 стран. Хуже, чем у нас дела обстоят у жителей Чили, Греции, Молдовы. В пятерке лидеров, ожидаемо, оказалась Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия.

Лидерство наша страна получила лишь по одному показателю в соцразделе. Речь идёт о доступе жителей сёл к электроэнергии — здесь у нам сто процентов со ста.

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Авторы рейтинга не просто составили рейтинг, но и сделали важные выводы. В частности, они отметили, что очень многим странам в будущем нужно бороться с разрывом в социальной мобильности. Они заявили о том, что, ликвидируя такое неравенство, экономика только выигрывает.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 293

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