Когда лучше покупать доллары в Украине: экономист дал совет

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В понедельник, 21 января Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 5 копеек.

В комментарии изданию «Экономические Новости» экономист Алексей Кущ отметил, что 21 января торги по доллару в Украине проходят в условиях праздника в США (день Мартина Лютера Кинга). «Сильны будут действия спекулянтов, в данном случае, направленных на понижение доллара»,- подчеркивает эксперт, информирует enovosty.com/news.

Также с его слов, уровень ликвидности в системе — на среднем уровне (колебания остатков корсчетов банков в диапазоне 50-60 млрд. грн.). «До выборов НБУ будет все делать для сглаживания курса гривны, поэтому до марта особых сюрпризов быть не должно»,- резюмировал он.

Алексей Кущ также дал совет, когда нужно начинать покупать валюту. «Именно поэтому, стратегия на валютном рынке сейчас достаточно простая — когда курс гривны укрепляется ниже отметки 28 — покупать валюту, когда девальвирует выше 28 — продавать»,- сказал эксперт.

Ранее писали, что официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 27,9808 грн за доллар против 28,0336 грн за доллар в пятницу.

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