Австрия не согласна с идеей единого бюджета ЕС

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В правительстве Австрии заявили, что они не поддерживают идею создания единого бюджета ЕС, которую предложила Германия и Франция. Эти два государства выразили желания, чтоб 19 стран еврозоны имели общий бюджет.

Такое мнение высказал Себастьян Курц, который является канцлером Австрии, информирует enovosty.com/news.

Со слов Курца, идея французского президента Эммануэля Макрона об общем бюджете еврозоны — неверная. Канцлер считает, что таким способом французское правительство хочет финансировать реформы в стране.

Отметим, что ранее президент Франции сообщил, что поднимет расходы на социальные нужды. Такими действиями он нарушает стандарты Европейского Союза, где говорится, что дефицит бюджета не может превышать 3 % от ВВП. Себастьян Курц подчеркивает, что такое поведение недопустимо. Он заявил, что Еврокомиссия должна следить за тем, чтобы все страны, которые входят в еврозону, следовали Пакту стабильности и роста.

Ранее сообщали, что венгерское правительство начало процедуру нарушения законодательства ЕС в отношении Австрии, которая внесла изменения в семейное законодательство.

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