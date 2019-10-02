РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

02.10.2019 г.
12:34Украинцам все чаще продают поддельное сливочное масло
11:45"Газовый запас сделано": Пришло время открыть рынок газа для конкуренции, - Коболев
10:37Потянет ли доллар за собой бензин?
09:34Грязная российская нефть может опять оказаться в Европе
01.10.2019 г.
14:45С октября украинцы будут получать субсидии по-новому: что нужно знать
13:36"Моя прелесть": Украинский банк первым выпустит кольца для оплаты
12:35В селах и на дорогах: Каждый уголок Украины подключат к скоростному интернету
Все новости экономики

Аналитика

01.10.2019

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Журналисты требуют от Зеленского уволить оскандалившуюся пресс-секретаря Мендель, а украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании ...
30.09.2019

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
Виталий Кличко пошел судом на Богдана, в Украине сегодня последний раз можно заплатить мелкими копейками, а Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ...
30.09.2019

«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения

«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Вместо ранее обещанного старой властью сокращения количества налогов, новая власть предлагает сразу несколькими законопроектами ввести существенные изменения ...

Последние новости

02.10.2019 г.
12:34 Украинцам все чаще продают поддельное сливочное масло
12:15 На США и Канаду обрушились аномальные снегопады, в аэропортах отменены все рейсы
12:09 Путин готов строить "Северный поток-2" в обход Дании, которая не дала разрешение
12:03 Много интересных проектов: Что Украина привезла в Ханой на выставку вооружений DSE 2019, - "Злой одессит"
12:00 Стали известны все подробности о трех возможных наследниках Ким Чен Ына (ФОТО)
11:45 "Газовый запас сделано": Пришло время открыть рынок газа для конкуренции, - Коболев
11:39 "Измены нет даже на 1% ": Арахамия призвал доверять Зеленскому
11:39 Кличко рассказал, когда хочет открыть Шулявский путепровод
11:32 У Зеленского рассказали о подлостях Кремля
11:31 В Украине массово штрафуют водителей за не включенный ближний свет фар
11:02 "Катализатор хайпа": Появились скандальные подробности гибели девушки-бойца Айдара
11:02 Цена проведения Нормандского формата: принятие формулы Штайнмайера серьезная ошибка, - Евгений Магда
11:00 Обсуждает скандальную формулу: Зеленский встретился с главами фракций и
10:56 Процессор PlayStation 5 даст возможность играть без многих ограничений
10:37 Потянет ли доллар за собой бензин?
10:25 Остается главный вопрос: Вакарчук остро прокомментировал подписание формулы Штайнмайера
10:13 Трамп предлагал стрелять нелегалам по ногам, – СМИ
09:42 Трамп сообщил о «госперевороте» в США
09:41 Горячий день: Под Радой собираются националисты, на заседание едет президент
09:34 Грязная российская нефть может опять оказаться в Европе
09:25 Мертвый сезон российской промышленности, - "Злой одессит"
09:24 Ким Чен Ын запустил неизвестные снаряды в сторону Японского моря
09:07 В Сети показали ужасные кадры издевательств в престижном военном вузе Украины
09:01 Иллюзия победы россиян: как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера, - эксперт
08:51 Золото РФ уходит в Китай
08:44 Штайнмайер по-зеленски. Капитуляция или нет? - Фурса
08:28 Госдеп США подготовил срочное обращение по Украине
08:18 У Трампа одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin
07:50 Китайское правительство представило 500-мегапиксельную камеру, способную засечь любое лицо в толпе
07:40 Энергетический сектор Ирана перешел в режим повышенной готовности к любым атакам
07:30 Американцы восхитились работой украинского тюнинг-ателье над Toyota Land Cruiser (ФОТО)
07:15 Украинцам хотят увеличить продолжительность отпуска: сколько будем отдыхать?
07:00 В Украине в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, - синоптики
01.10.2019 г.
23:47 "Наш успех!" - депутат российской Госдумы приветствует подписание "формулы Штайнмайера"
23:33 Данилюк виступил против Коломойского
23:28 Тимошенко требует от Зеленского подробных объяснений «формулы Штайнмайера»
23:09 Месть ФСБ: российской журналистке Светлане Прокопьевой грозит до семи лет заключения за авторскую колонку
22:50 Грета Тунберг получила Tesla Model 3 от своего единомышленника Арнольда Шварценеггера (ФОТО)
22:42 WhatsApp начал тестирование самоуничтожающихся сообщений
22:40 На военном параде в Китае показали комплекс DF-41 с межконтинентальной баллистической ракетой (ВИДЕО)
22:38 В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант» - за нарушение штраф до 250 тысяч долларов.
22:30 В одесский порт прибыло поисково-спасательное судно «Александр Охрименко»
22:15 В Швеции расконсервируют уникальную военно-морскую базу из-за угрозы со стороны России
22:00 Ночной режим iPhone 11: все, что нужно знать о новой функции камеры
21:59 ЕС призывает США не начинать новую тарифную войну
21:43 Турция начала военные действия в Сирии: подробности
21:31 Деми Мур презентовала свою книгу "Наизнанку" о браке с Брюсом Уиллисом, изменах и трудном детстве (ФОТО)
21:29 В Украине заработал сервис электронных визиток
21:08 В Тайване на людей рухнул крупнейший мост (ВИДЕО)
20:56 Зеленский рассказал о формуле Штайнмайера и сообщил, что никакой капитуляции не будет
20:37 Associated Press: Возмущенные голландские фермеры идут в Гаагу, чтобы требовать уважения
20:21 Покупать или продавать: что влияет на курс валют
20:17 Появились свежие фото "бархатного" несезона в Крыму
19:53 В Харькове вспыхнул скандал из-за эксплуатации школьников
19:37 The Washington Times: В КНДР сообщили, что переговоры с США состоятся 5 октября
19:17 Стало известно имя самого богатого человека в США
18:58 Reuters: Сенцов встретился с Макроном и передал список узников Кремля
18:31 В России промышленность рухнула рекордно за 10 лет
18:17 Стали известны эффективные натуральные средства для подавления аппетита
17:58 СБУ на Днепропетровщине пресекла деятельность российского пропагандиста
Все новости »

«Газовый запас сделано»: Пришло время открыть рынок газа для конкуренции, — Коболев

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Газовый запас сделано": Пришло время открыть рынок газа для конкуренции, - Коболев
 
Печать Отправить на почту

 

 

На прошлой неделе финишировала акция «Газовый запас» для бытовых потребителей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

«Это — первая попытка вывода на потребительский рынок газа новых продуктов и возможностей. И мы довольны результатами, информирует enovosty.com/news.

За месяц, в течение которого действовало предложение Нафтогаза, им воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкуплен объем — превышает 67 млн ​​куб.

По моему мнению, это красноречивое подтверждение того, что спрос на новые, более гибкие продукты являются не только у коммерческих клиентов. Бытовые потребители так же ждут их и готовы пробовать, когда есть очевидная выгода.

Читайте: В “Нафтогазе” отчитались о снижении цен на газ для населения

И такие продукты есть. Возможность зафиксировать цену по подписке — это лишь первый из них. Когда откроется рынок, поставщики смогут предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги газ + электричество, энергия + энергоаудит + энергоэффективность.

Пришло время открыть рынок газа для конкуренции — чтобы люди наконец получили лучший сервис, доступ к выгодным и удобным предложений. Газ такой же товар, как и мобильная связь, доступ в интернет, или банковское обслуживание. Конкуренция принесет потребителям больше пользы, чем ручное государственное регулирование», — рассказал Коболев.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 168

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"
Все статьи


Читайте также

В “Нафтогазе” отчитались о снижении цен на газ для населения
 Осталось поднести спичку: Когда нефть и газ подводят РФ – на выручку приходит война, - "Злой одессит"
На Львовщине в гимназии распылили газ: есть пострадавшие
 Эксперт предупредил, чем Украине грозит скидка на российский газ
В Украине запасы газа превысили семилетний максимум
 Транзит нефти через Украину побил новый рекорд
The New York Times: Пенс предупреждает об активизации действий РФ и Китая в Арктике
Загрузка...

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Квадрат-2Д»
Самоходная гаубица 155-мм Archer (Швеция)
Бронированный автомобиль KRAZ FEONA (Фиона)
Мини-бронетранспортер «Фантом»
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
ЛИСИН
Владимир
ЛАНОВОЙ
Андрей
ПАРУБИЙ
Александр
КВИТАШВИЛИ
Все персоны    >>
Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Четыре угрозы для мировой экономики

Четыре угрозы для мировой экономики

Известный американский экономист Нуриэль Рубини в своей колонке для Project Syndicate рассказывает о будущем мировой экономики.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Животные, которые выглядят так, будто хотят захватить мир

Все фото »

 