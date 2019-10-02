«Газовый запас сделано»: Пришло время открыть рынок газа для конкуренции, — Коболев

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На прошлой неделе финишировала акция «Газовый запас» для бытовых потребителей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

«Это — первая попытка вывода на потребительский рынок газа новых продуктов и возможностей. И мы довольны результатами, информирует enovosty.com/news.

За месяц, в течение которого действовало предложение Нафтогаза, им воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкуплен объем — превышает 67 млн ​​куб.

По моему мнению, это красноречивое подтверждение того, что спрос на новые, более гибкие продукты являются не только у коммерческих клиентов. Бытовые потребители так же ждут их и готовы пробовать, когда есть очевидная выгода.

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И такие продукты есть. Возможность зафиксировать цену по подписке — это лишь первый из них. Когда откроется рынок, поставщики смогут предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги газ + электричество, энергия + энергоаудит + энергоэффективность.

Пришло время открыть рынок газа для конкуренции — чтобы люди наконец получили лучший сервис, доступ к выгодным и удобным предложений. Газ такой же товар, как и мобильная связь, доступ в интернет, или банковское обслуживание. Конкуренция принесет потребителям больше пользы, чем ручное государственное регулирование», — рассказал Коболев.