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Нацбанк выводит из оборота еще одну монету. Как это повлияет на инфляцию?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Нацбанк выводит из оборота еще одну монету. Как это повлияет на инфляцию?
 
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Со следующего октября года НБУ выведет из обращения монету в 25 копеек.

Монета номиналом в 25 копеек перестанет быть средством платежа при осуществлении расчетов наличным. Их изымут из обращения со следующего октября. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национального Банка Украины Алексей Шабан. По его словам, изъятие из обращения этой монеты должно упростить наличные расчеты, информирует enovosty.com/news.

У регулятора сообщили о том, что монеты номиналом 25 копеек сегодня не размениваются после изъятия годом ранее из обращения монет номиналами в одну, две и пять копеек. После отмены монеты в 25 копеек эта проблема будет решена. Вместе с тем, эта инновация НБУ не должна повлиять на ситуацию с инфляцией, так как при отсутствии монеты в 25 копеек при наличном расчете должны применять правила округления общей суммы расчета наличными за товары, работы или услуги (к суммам, кратным десяти копейкам).

Отметим, ранее в Украине начали пользоваться монетами в одну и две гривны, что вызвало много негативных отзывов у украинцев. Кроме того, с прошлого октября с наличного оборота в Украине Нацбанк изъял 77, 5 миллионов монет мелких номиналов (1,2,5,25 копеек).

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 305

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