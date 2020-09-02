Меркель сделала громкое заявление о судьбе «Северного потока-2» и санкциях

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В Германии уверены в том, что, несмотря на санкции США, путинский проект "Северный поток-2" все же будет завершен. Меркель считает неправомерными санкции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что скандальный российский проект «Северный поток–2» всё же будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны трёх сенаторов Соединенных Штатов Америки. Угрозы коснулись управления порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, информирует enovosty.com/news.

Во время своего выступления в городе Штральзунд, канцлер сказала о том, что санкции, которые выходят за границы США, можно считать незаконными. Отметим, ранее сенаторы США угрожали оставить порт без «финансового выживания» в том случае, если тот будет и далее поставлять товары и оказывать услуги для завершения строительства «Северного потока-2».

Газопровод «Северный поток–2» должен связать РФ и Германию по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – больше 1200 километров, мощность — 55 млрд м³ газа в год. Примерная цена масштабного проекта – 9,5 миллиардов евро. Финансируют «Северный поток-2» российская компания «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.