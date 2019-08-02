Променяла Швейцарию на украинское село: Удивительная история бизнеса швейцарки на Тернопольщине

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Швейцарка променяла родные края на село в Тернопольской области, где и открыла бизнес

В то время, как украинцы массово переезжают за границу в поисках лучшей жизни, некоторые европейцы осознают необычный потенциал нашей страны. Украинские журналисты побывали в гостях у швейцарки Кристины Либергер, которая решила связать свою судьбу с украинским селом и органическими продуктами, информирует enovosty.com/news.

Сейчас на органической ферме в селе Потуттры трудятся двадцать работников. Мини-бизнес бывшей жительницы Швейцарии занимается выращиванием специальных эко-пряностей. Кристина Либерген может похвастаться десятками разновидностей пряностей, которые в результате превращаются в чай или специи. Далее же продукция из красивого село в Тернопольской области отправляется в разные уголки мира, далеко за пределы Украины.