На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день: Какие перемены приготовили у Зеленского

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Социальную сферу в Украине ожидают перемены

Множественные опросы украинского населения показали, что пенсионное обеспечение — это проблема, максимально волнующая многих. Ранее в «Слуге народа» состоялись панельные дискуссии, на которых обсуждались пути реформирования, информирует enovosty.com/news.

В частности, в приоритете для «Слуги народа» будет запуск второго уровня пенсионного обеспечения. Это значит, что вскоре, кроме обязательной части денежных отчислений в солидарную систему, будут вестись и отчисления на счет каждого украинца. Третий уровень, пенсионное страхования, будет добровольным. В «Слуге народа» рассказали о том, что не будут заставлять, но будут стимулировать добровольный уровень отчислений. Государство не будет вмешиваться в этот вопрос, но будет контролировать финучреждения, которые занимаются отчислениями украинцам.

Среди других перемен, которые ожидают украинцев, — добровольный выход на пенсию. В частности, если человеку уже исполнилось семьдесят лет, его не смогут попросить уволиться. Это его добровольное желание. Это правило касается тех людей, которым здоровье и энергия позволяет и далее продолжать работать, а также тех, кто не хочет довольствоваться только пенсией.

Есть и другое предложение для тех, кто, наоборот, больше не может или же не хочет работать по каким-либо причинам. В таком случае, человек может самостоятельно выбрать, когда выходить на пенсию. Это может быть и 50-летний возраст, но, в этом случае, речь идет о разных формах соцобеспечения.

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Кроме того, в команде «Слуга народа» рассказали о том, что в Украине должна появиться и совершенно новая форма постепенного выходы на пенсию. Например, человек сможет начать работать уже не сорок часов, а тридцать или двадцать часов в неделю. Пенсионными выплатами он сможет заменять часть трудового дохода.