На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день: Какие перемены приготовили у Зеленского

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

02.08.2019 г.
13:26На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день: Какие перемены приготовили у Зеленского
10:39Променяла Швейцарию на украинское село: Удивительная история бизнеса швейцарки на Тернопольщине
09:54Почему картофель в Украине становится деликатесом
01.08.2019 г.
16:51Бизнес-омбудсмен рассказал о проблемах малого и среднего бизнеса в Украине
12:59Если ТЭС из-за Нацплана начнут останавливать энергоблоки, то мы не сможем обеспечить потребителей электроэнергией - Укрэнерго
11:37"Ударят по больному месту": Мощные санкции США приближаются, - ИноСМИ
10:57В Украине массово гибнут пчелы, мед отравлен пестицидами
Все новости экономики

Аналитика

31.07.2019

Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны

Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Гривна пробила психологическую отметку, назван самый дешевый фрукт в Украине, а у Зеленского рассказали о планах по отмене маратория на продажу земле ...
30.07.2019

Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат

Итоги дня: Арест российского танкера, золотой хлеб и рост зарплат
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по электронным госуслугам, в Госстате констатировали реальный рост зарплат, а суд арестовал задержанный ...
30.07.2019

Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия

Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Новое обострение отношений между Украиной и Россией было инициировано Украиной. Обоснованность этой акции, честно говоря, представляется довольно сомнительной ...

Последние новости

02.08.2019 г.
16:00 Нацбанк пополнил международные резервы на $1,3 миллиарда
15:39 СБУ заблокировала транзит ЗРК С-125 «Печьора» из РФ в Африку
15:22 В Украине вступил в силу закон об органической продукции: как это повлияет на качество продуктов
15:22 Закредитованность россиян "взорвет" социальную и экономическую обстановку в стране, - Злой Одессит
15:12 ГРС не поддержала проект автоматической индексации тарифов "Укрзалізниці" - Ляпина
15:05 Украинцы все чаще отказываются от покупки новых автомобилей
15:02 В Украине планируют снизить ставки по ипотеке
14:45 В Facebook работают над устройством, способным считывать мысли
14:20 Китай угрожает США "необходимыми контрмерами" из-за расширения пошлин
14:17 Нацгвардия будет патрулировать украинские города: что нужно знать
14:10 Видео, как по лбу Трампа ползет жук, бьет рекорды по просмотрам (ВИДЕО)
13:55 Глобальные продажи смартфонов снизятся на 2,5% в этом году
13:34 Принц Гарри и Меган Маркл обратились к поклонникам за помощью
13:28 "Мы не держимся за власть": Зеленский прокомментировал заявление Богдана
13:26 На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день: Какие перемены приготовили у Зеленского
13:20 Европейское космическое агентство отказалось от использования российских кораблей «Союз»
13:02 Украина наращивает экспорт автомобилей в США и Канаду
12:53 Ферросплавные заводы Коломойского шантажом суда «выбили» себе льготные тарифы на электроэнергию
12:45 Будет горячо: Сезон санкций против России открыт, - "Злой одессит"
12:24 Филарет постарался: Желающих присоединиться к ПЦУ поубавилось
12:17 За пять минут до ядерной войны: США и Россия официально разорвали договор о ракетах
12:17 СМИ: Моряки, погибшие на российском “Лошарике”, могли спастись
12:05 Китай провел испытания модернизированных российских истребителей Су-35 над Южно-Китайским морем
11:58 Cамолет сел на шоссе в США прямо перед светофором (ВИДЕО)
11:44 Теракт в столице Таиланда: есть пострадавшие
10:39 Променяла Швейцарию на украинское село: Удивительная история бизнеса швейцарки на Тернопольщине
10:31 За украинские бумаги будут драться: Минфин играет на повышение курса доллара
10:21 24 гривен/доллар: Как сохранить сбережения
09:54 Почему картофель в Украине становится деликатесом
09:53 У Зеленского рассказали о судьбе российских соцсетей в Украине
08:56 Как РПЦ и патриарх Кирилл-Гундяев помогают делать из населения РФ кроткое стадо, - "ИС"
08:40 Загадочный уход: У Зеленского указали важную деталь в "отставке" Богдана
08:32 Пора снимать санкции? Пономарь пояснил суть мирного плана по Донбассу
08:27 Известной суперзвезде из РФ закрыли дорогу в Украину
08:25 Ситуация на Донбассе обострилась: Боевики расстреливают перемирие
00:24 В Германии более 100 человек из одной школы заразились возбудителями туберкулеза - симптомы
00:11 Каждый третий курьер по доставке еды съедает часть заказа - исследование
00:06 В Нидерландах запретили носить паранджу
01.08.2019 г.
22:32 Легковой автомобиль на огромной скорости протаранил маршрутку в центре Днепра (ВИДЕО)
22:15 Спасение человечества: Хранилище Судного дня
21:25 Слуга народа: Китаец прорыл канал через три горы и подал воду в деревню (ВИДЕО)
21:20 В Канаде турист сумел выжить в схватке с медведем гризли
20:30 ОБСЕ зафиксировала российские незаконные поставки на оккупированный Донбасс
20:11 Стало известно, что будет дальше с медреформой
20:01 В Китае запретили арабские надписи и мусульманские символы
19:52 В Йемене во время парада повстанцы сбросили бомбу на трибуну, где стояли чиновники (ВИДЕО)
19:28 Стало известно, как в столице будет проходить марш ко Дню Независимости Украины
19:07 The Washington Times: Президент Ирана назвал санкции США "детскими"
19:00 Законопроект о миллионных штрафах для иностранных СМИ внесут в Госдуму России
18:54 Associated Press: В Северной Корее подтвердили информацию о проведенных испытаниях
18:27 Море мертвых медуз: В аннексированном Крыму сообщают, что оккупанты "своим мостом" нарушили экологию
18:08 Reuters: Британия отказывается от обмена танкерами с Ираном
17:52 Дым от российских лесных пожаров достиг США и Канады
17:41 Определены продукты, способствующие нормализации работы кишечника
17:38 Евгений Демянов рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на экономический рост
17:05 В гаражном кооперативе Харькова нашли 12 килограммов ртути, - ГСЧС
16:51 Бизнес-омбудсмен рассказал о проблемах малого и среднего бизнеса в Украине
16:47 ТОП-10 стран для инвестиций в недвижимость
16:31 Под Киевом произошел конфликт из-за храма УПЦ КП, в результате которого пострадал один из старейших священников
16:15 Ученые: Рост женщины связан с риском возникновения рака
Все новости »

На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день: Какие перемены приготовили у Зеленского

Главная » Последние новости » Новости экономики » На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день: Какие перемены приготовили у Зеленского
 
Печать Отправить на почту

 

 

Социальную сферу в Украине ожидают перемены

Множественные опросы украинского населения показали, что пенсионное обеспечение — это проблема, максимально волнующая многих. Ранее в «Слуге народа» состоялись панельные дискуссии, на которых обсуждались пути реформирования, информирует enovosty.com/news.

В частности, в приоритете для «Слуги народа» будет запуск второго уровня пенсионного обеспечения. Это значит, что вскоре, кроме обязательной части денежных отчислений в солидарную систему, будут вестись и отчисления на счет каждого украинца. Третий уровень, пенсионное страхования, будет добровольным. В «Слуге народа» рассказали о том, что не будут заставлять, но будут стимулировать добровольный уровень отчислений. Государство не будет вмешиваться в этот вопрос, но будет контролировать финучреждения, которые занимаются отчислениями украинцам.

Среди других перемен, которые ожидают украинцев, — добровольный выход на пенсию. В частности, если человеку уже исполнилось семьдесят лет, его не смогут попросить уволиться. Это его добровольное желание. Это правило касается тех людей, которым здоровье и энергия позволяет и далее продолжать работать, а также тех, кто не хочет довольствоваться только пенсией.

Есть и другое предложение для тех, кто, наоборот, больше не может или же не хочет работать по каким-либо причинам. В таком случае, человек может самостоятельно выбрать, когда выходить на пенсию. Это может быть и 50-летний возраст, но, в этом случае, речь идет о разных формах соцобеспечения.

Читайте: Эксперт рассказал, как в июле изменилась средняя пенсия

Кроме того, в команде «Слуга народа» рассказали о том, что в Украине должна появиться и совершенно новая форма постепенного выходы на пенсию. Например, человек сможет начать работать уже не сорок часов, а тридцать или двадцать часов в неделю. Пенсионными выплатами он сможет заменять часть трудового дохода.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 500

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Возраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политологВозраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки "Газпрома" и страсти вокруг Окружного суда
Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом
Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков
Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ
Все статьи


Читайте также

СНБО на пороге настоящей революции
 Важно знать: "Слуга народа" пояснил, что будет с рынком земли, пенсионной, медицинской и образовательной реформами
Нефьодов рассказал, когда начнутся системные изменения на таможне
 Эксперт рассказал, как в июле изменилась средняя пенсия
Поставили ультиматум: «Укрпошта» опять грозит прекратить доставку пенсий
 Путин отменил госпрограмму развития пенсионной системы
Зеленский решился на серьезные уступки пенсионерам ОРДЛО: Что изменится
 Стало известно, кому и на сколько повысят пенсию с 1 июля
Загрузка...

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АК»
Беспилотный летательный аппарат «R-400»
Самолет штурмовик A-10 (А/С) Thunderbolt II (США)
Самоходная гаубица 155-мм Archer (Швеция)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
ПАНИОТТО
Николай
МАЛОМУЖ
Павел
ПЕТРЕНКО
Игорь
КРИВЕЦКИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Видео, как по лбу Трампа ползет жук, бьет рекорды по просмотрам (ВИДЕО) (5242)

Слуга народа: Китаец прорыл канал через три горы и подал воду в деревню (ВИДЕО) (3082)

Загадочный уход: У Зеленского указали важную деталь в "отставке" Богдана (2874)

СМИ: Моряки, погибшие на российском “Лошарике”, могли спастись (2167)

Под Киевом произошел конфликт из-за храма УПЦ КП, в результате которого пострадал один из старейших священников (2160)

Море мертвых медуз: В аннексированном Крыму сообщают, что оккупанты "своим мостом" нарушили экологию (1991)

Известной суперзвезде из РФ закрыли дорогу в Украину (1914)

Каждый третий курьер по доставке еды съедает часть заказа - исследование (1880)

В Йемене во время парада повстанцы сбросили бомбу на трибуну, где стояли чиновники (ВИДЕО) (1515)

Украина наращивает экспорт автомобилей в США и Канаду (1415)


Публикации

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Сегодня Украина является высокорисковой страной, с одним из самых низких показателей продолжительности жизни в Европе в основном по причине огромного ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Забавные фото животных: финалисты фотоконкурса Comedy Pet Photography Awards

Все фото »

 