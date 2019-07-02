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Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился

Главная » Последние новости » Новости экономики » Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился
 
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В первом квартале 2019 года доходы населения государства и объемы сбережений украинцев существенно сократилися. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Таким образом, доходы украинцев составили 803,4 миллиардов гривен, а расходы – 852,4 миллиардов гривен, информирует enovosty.com/news.

То есть, согласно статистике, сумма расходов превысила доходы на 49 миллиардов гривен, а сами украинцы зарабатывают меньше, нежели тратят. Помимо этого, указывается, что общий доход в расчете на одного человека составляет около 14 398 гривен.

Также госстат разместил специальную инфографику, на которой видно реальный заработок украинцев на протяжении последних лет.

Итак:
="tag" href="https://enovosty.com/tag/dohody" target="_blank">—; в первом квартале 2018 года доход вырос на 13,3%;
— во втором – на 10,2%;
— в третьем – на 11,1%;
— в четвертом – на 6,8%;
— а в первом квартале 2019 года – на 7,7%.

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Таким образом исходя из этих данных можно сделать вывод, что рост реальных доходов для украинцев замедлился в районе января-марта этого года, в сравнении с тем же периодом 2018 года.

Тогда, в 2018, в этот промежуток, зарплата в структуре доходов украинцев составляла 49,4%, а годом позже – 50,4%.


По материалам УРА
Автор: Катерина Лукьянчук
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