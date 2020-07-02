Отставка Смолия. Настоящая причина решения главы НБУ и реакция МВФ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Отставка Смолия. Настоящая причина решения главы НБУ и реакция МВФ Отставка Смолия. Настоящая причина решения главы НБУ и реакция МВФ

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В СМИ рассказали о том, что Смолий подал в отставку после конфликта с президентом Зеленским

Глава НБУ Яков Смолий решил написать заявление об отставке по собственному желанию после неприятного разговора с президентом страны Владимиром Зеленским. Такая информация появилась на сайте LIGA.net, который ссылается на собственные источники. Они рассказали о том, что глава НБУ решил уйти после заседания Нацсовета реформ, которое состоялось 30 июня. Там у Смолия якобы произошел конфликтный разговор с главой государства, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, появилась информация о том, что депутат «Слуги народа» сообщил о том, что члены финансового комитета получили из Офиса президента рекомендацию принять отставку.

Отставка Якова Смолия вызвала бурную реакцию как внутри страны, так и среди наших международных партнеров. В частности, в МВФ отреагировали на новость, отметив достижения Национального банка под руководством Якова Смолия и выразив надежду на то, что его преемник тоже обеспечит независимость регулятору.

Напомним, 1 июля 2020 года Яков Смолий написал и подал главе государства Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Такое решение он пояснил тем, что на протяжении длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

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