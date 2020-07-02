Давление на главу Нацбанка Смолия со стороны Офиса Президента — очень опасная информация, — Данил Гетманцев

Главная » Последние новости » Новости экономики » Давление на главу Нацбанка Смолия со стороны Офиса Президента - очень опасная информация, - Данил Гетманцев Давление на главу Нацбанка Смолия со стороны Офиса Президента - очень опасная информация, - Данил Гетманцев

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Отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев, информирует enovosty.com/news.

«Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки», — отметил Гетманцев.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении на НБУ.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей по руководству деятельностью Национального банка и взаимодействию с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», – приводит пресс-служба НБУ слова Смолия.

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Пользователи соцсетей активно комментируют новость о том, что глава НБУ Яков Смолий сегодня подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

«Доигрались. «На Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление» – цитата главы НБУ. Это надо же так уметь стрелять себе в ногу», – отметил на странице в Facebook народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Уникальные «политики» у власти. При обвале рейтинга – обвалить гривну. Дожали Смолия. Потому что отказался печатать деньги и запускать маховик инфляции под пустые президентские обещания «поднять все» в условиях кризиса… Не сосны. Дубы!» – написала нардеп от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар.

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«Глава Нацбанка Смолий подал в отставку из-за политического давления. Гривне хана. Печатать ее будут, как фантики. Доллары можно выкупать. Евро можно выкупать. Тенге и тугрики тоже можно выкупать. Спасибо, Володимир Зеленський», – написал на своей странице в Facebook экс- нардеп Борислав Береза.

«На фоне отставки главы НБУ напомню, как последние дни Офис президента раскручивал в медиа три тезиса: сотрудничество с МВФ не поддерживает большинство населения, поэтому его нужно пересмотреть; денежная эмиссия хороша для экономики страны – поэтому надо напечатать 300 млрд грн; по поручению Президента минимальную зарплату увеличат до 5–6 тысяч гривен. Поэтому, друзья, готовимся к завершению сотрудничества с МВФ, эмиссии, обесцениванию гривны, ну и угрозе дефолта. Как думаете, какая соседняя страна придет нам на помощь? Что россияне за это захотят? Осень будет более чем жаркая», – считает политолог Виктор Таран.

«Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с «политическим давлением». Ну что, даешь Людмилу Буймистер, эмиссию и всем по 3 тыщи? Кажется, у коронавируса в Украине – свои симптомы», – пишет журналист Евгений Кузьменко.

Напомним, президент Владимир Зеленский после избрания заявил, что не будет давить на Нацбанк и пытаться уволить главу НБУ. Недопустимость политического давления была одним из условий новой программы Украины с МВФ.

15 марта 2018 года Яков Смолий был назначен главой НБУ на 7 лет. Это назначение поддержали 247 депутатов.

«Мы будем защищать финансовую систему от политического влияния, мы не допустим доминирования фискальной политики над монетарной», — подчеркнул Яков Смолий в день назначения.

Он заявил, что Нацбанк будет работать в следующих направлениях: сохранение ценовой стабильности, построение прозрачной банковской системы, валютная либерализация.