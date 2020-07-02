Цена на арбуз резко упала, зато сильно выросла стоимость популярного фрукта

Главная » Последние новости » Новости экономики » Цена на арбуз резко упала, зато сильно выросла стоимость популярного фрукта Цена на арбуз резко упала, зато сильно выросла стоимость популярного фрукта

Закрыть Отправить

На рынках резко дешевеет херсонский арбуз на фоне дорогих слив и яблок

Цена на популярные овощи и фрукты в Украине этим летом не радуют покупателей. В частности, стоимость черешни на протяжении длительного времени держались на слишком высоком уровне. Тем не менее, аналитики EastFruit сообщили о том, что в Украине стремительно уменьшились цена на ранние арбузы, которые растут на юге страны. И хотя украинцы, традиционно, скептически относятся к ранним арбузам из-за риска для здоровья, цены на эту ягоду стремительно снизились за последнюю неделю. Так, по информации аналитиков, на прошлой неделе за килограмм херсонского арбуза просили 20 гривен, а уже сегодня его можно купить по 11 гривен. При отгрузке из хозяйств можно приобрести летнюю ягоду ещё дешевле. Несмотря на резкое снижение цены, всё же ценники на рынках всё ещё внушительнее, чем годом ранее. Причина — холодная весна, из-за которой сезон начался позже, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, на украинских рынках резко выросли цены на сливы. Сегодня — это самый резко дорожающий фрукт украинского производства. Сейчас за килограмм сливы просят около пятидесяти гривен, что на 66,7 процента больше, чем ранее. Стоит отметить, что это один из немногих товаров, стоимость которого не отличается от импортного аналога. Так, за зарубежную сливу также просят 50 гривен за килограмм.

Отметим, стоимость черешни на рынках начала сильно падать. Сейчас за килограмм популярной ягоды просят от 25 до 40 гривен. А вот цена на яблоки в этом году пока что не торопится падать и, как прогнозируют аналитики, не будет до конца сезона.