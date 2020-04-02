Подсчитаны потери мировой экономики от COVID-19. Кто ощутит самый болезненный удар?

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В этом году пандемия коронавируса нанесла большой удар по глобальной экономике. По прогонам, уже в текущем году она может сократиться на один процент. Таким прогнозом поделились экономисты ООН. Согласно сообщению, которое появилось первого апреля а Центре новостей ООН, ограничение на передвижение, закрытые границы Европы и Северной Америки нанесут сильный удар по сектору услуг. В частности, пострадают те отрасли, в которых ключевую роль играет физическое взаимодействие. Это транспорт, индустрия развлечений, продажи и гостиничное дело, на которые сегодня приходится четверть рабочих мест в обслуживающей сфере. Чем больше этот бизнес будет лишаться дохода, тем выше будет становиться безработица в мире, информирует enovosty.com/news.

О том, какой именно будет сила удара, пока говорить сложно, так как она зависит от того, сколько будет длиться карантин. Согласно худшему сценарию, мировой ВВП не только не вырастет на прогнозированные 2,5%, а наоборот — сократиться на 0,9%. Но и этот базовый прогноз будет оптимистическим, если карантин будет продлен. Если ограничения будут продлены на третий квартал года, ситуация может оказаться более критической. В частности, во время глобального кризиса, который накрыл мир в 2009 году, мировая экономика обрушилась на 1,7 процент.

В сообщении ООН говорится о том, что в зависимости от продолжительности карантина, всё большее количество людей, в том числе и в богатых странах, окажутся за чертой бедности. Даже самые развитые страны не могут протянуть в карантине больше трёх месяцев. Такой финансовой подушки не имеет никто. В частности, в Испании и Италии до сорока процентов населения останется за границей бедности.

От эпидемии больше всего страдают самые богатые люди, которые за считаны дни теряют баснословные суммы и бедные страны, которые выживали за счет туризма.

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