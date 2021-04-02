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Инсульт, туберкулез и рак: Тяжело больных украинцев будут лечить по-новому

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С начала апреля в Украине изменились тарифы на лечение некоторых болезней

Украинцы могут рассчитывать на бесплатный первичный осмотр и консультацию стоматолога. Кроме того, дантисты за государственный счет должны снимать острую боль у пациентов. После того, как с 1 апреля в стране стартовала обновленная Программа медицинских гарантий с бюджетом в 123,5 миллиардов, изменились тарифы на лечение многих заболеваний.

В частности, в зависимости от серьезности ситуации, лечение украинцев с инсультом может обойтись государству в сумму до 97 000 гривен. Граждане нашей страны не должны оплачивать со своего кармана ничего. Раньше на всех больных, независимо от состояния, выплачивалась одинаковая сумма в 19 000 гривен, что было неправильно. Теперь же она будет варьироваться в зависимости от того, насколько серьезна ситуация. С государственных денег будет оплачена полная диагностика, проведение тромболитической терапии; проведение стентирования при инфаркте; постоянный мониторинг состояния человека в реанимации; реабилитационная помощь на весь острый период. В этом контексте стоит отметить, что сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смерти украинцев (67% от всех случаев).

Кроме того, в стране изменились тарифы для лечения больных с туберкулезом и раком. Этих пациентов также должны лечить бесплатно. Семейные врачи должны работать с пациентами больными туберкулезом исключительно по собственному желанию. Тариф на каждого такого больного ежемесячно — 775 грн.

С 1 апреля 2021 года тариф на лечение взрослого человека с онкогематологическими или гематологическими болезнями составит 54 493 грн, ребёнка — выше в 3 раза. Отметим также, что в стране в этом году запущен специальный электронный сервис, который должен помочь украинцам с онкологией бесплатно получить назначенные препараты и уменьшить долю людей, которые отказываются от лечения. По данным Минздрава, каждый день 373 жителя Украины об онкологическом диагнозе.

Читайте: Карантин в Украине: Минздрав расширил "красную" зону

Напомним, ранее Экономические Новости сообщали о том, что во всех регионах страны украинцы жалуются на серьезные поборы в государственных больницах.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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