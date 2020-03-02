«Укрзализныця» приготовила украинцам неприятный «сюрприз»
В Украине цены на билеты вырастут на двадцать процентов
Уже в первого днямарта железнодорожный перевозчик «Укрзализныця» начинает первый этап повышения стоимости билетов почти на все поезда, информирует enovosty.com/news.
Как сообщили на сайте компании, тарифы будут расти несколько раз. С 1 марта и до конца текущего года каждый месяц цены на билеты будут расти на два процента. Удорожание не коснется только первого класса в поездах «Интерсити+». В целом цены на билеты за год вырастут на 22 процента. В «Укрзализныце» рассказали о том, что поэтапное подорожание билетов нужно для того, чтобы увеличить доходность компании.
Отметим, ранее в «Укрзализныце» назвали о самых популярных маршрутах поездов в стране по количеству перевезенных пассажиров. Два популярнейших поезда идут в Лисичанск: один отправляется из Ужгорода, второй — выезжает из города Хмельницкого.