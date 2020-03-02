Коронавирус и аномальная зима: Что будет с украинской экономикой

Главная » Последние новости » Новости экономики » Коронавирус и аномальная зима: Что будет с украинской экономикой Коронавирус и аномальная зима: Что будет с украинской экономикой

Закрыть Отправить

Аномально теплая зима может серьезно повлиять на ситуацию с урожаем в Украине

Сегодня, 2 марта, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что Украина удачно перезимовала. Тем не менее, эксперты считают, что пока рано говорить о том, как эта зима скажется на экономике нашей страны. В частности, аномально теплая и бесснежная зима станет причиной сильных проблем с урожаем. Уже сегодня фермеры говорят о смерти озимых ячменя и пшеницы. Эксперты предупреждают о том, что есть риск потерять более, чем треть от всего урожая. Это, конечно же, не грозит голодом, но станет причиной изменений в ценовой политике. Сейчас фермеры рассчитывают на то, что весна будет дождливой и земля всё же получит столь необходимую для неё влагу. Тем не менее, эксперты полагают, что в случае сильной засухи национальная валюта может упасть, доллар — вырасти, цены – подняться, информирует enovosty.com/news.

Ещё один фактор риска для украинской экономики — это мировая паника из-за смертельного китайского коронавируса. Она сказывается на ситуации на мировых биржах и может стать причиной падения курса гривны. Причина — настроения инвесторов, которые вскоре могут начать выводить капитал из Украины. Серьезной девальвацией эксперты не грозят, но в случае пессимистического сценария, курс может быть скорректирован. На ситуацию на рынке может также повлиять и реакция спекулянтов на внешние мировые события, связанные с распространением китайского коронавируса.