Стоп-поток: В США рассказали об инструментах противодействия “Северному потоку-2”

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Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан рассказал об опасности путинского газопровода в обход Украины

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в рамках своего визита в Варшаву рассказал о том, как путинский проект «Северный поток-2» вредит национальной безопасности Европы, и какие угрозы представляет для современного мира, информирует enovosty.com/news.

Салливан заявил о том, что в США свою позицию продемонстрировали партнерам в Европе и союзникам по НАТО очень четко и доступно. Он назвал этот проект «плохой идеей», с учетом безопасности и источника энергии. Партнеры в Европе, по словам представителя США, уже в курсе того, какими инструментами уже владеют Штаты для того, чтобы противодействовать газопроводу в обход Украины. Тем не менее, Джон Салливан не торопится раскрывать карты и озвучить позицию правительства Соединенных Штатов. Он только подчеркнул, что позиция его страны в этом вопросе очень последовательна и решительная. Она указывает на то, что российский «Северный поток-2» — это очень плохой проект для всей Европы.

Напомним, после акта агрессии России в Керченской проливе всё больше европейских стран начали озвучивать риторику о том, что необходимо заморозить этот проект. Его называют не экономическим, а исключительно политическим.