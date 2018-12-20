Новый кредит МВФ: Кабмину придется сократить социальные выплаты

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Согласно обязательств, предоставленных Украиной, Кабмину в 2019-м году придется пойти на сокращение социальных выплат и сократить размер бюджетного дефицита

Министерство финансов Украины представило текст меморандума, который стал основой программы МВФ Stand by, — сообщает UBR, информирует enovosty.com/news.

Согласно обязательств, предоставленных Украиной, страна должна сократить свою бюджетную “дыру”, а лимит дефицита бюджета на 2019 год должен составлять 2,25% от ВВП.

Также, согласно предоставленным МВФ обязательствам, Кабмину придется сократить социальные выплаты. Это найдет отображение в следующих действиях:

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зарплаты сотрудников государственных учреждений в 2019 году подниматься не будут;

социальные нормы потребления, учитывающиеся при расчете субсидий, уменьшаются на 11%;

субсидии планируется начать полностью монетизировать с 2020 года;

пенсии в 2019 году планируется поднять на 8,5%.

Также в требованиях МВФ есть ограничения относительно инфляции. Кабмин должен придерживаться ограничительного лимита в размере 7%.