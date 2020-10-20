В США усилили удар по «Северному потоку-2»

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В Госдепе приняли решение расширить санкции против российского проекта "Северный поток-2"

Санкции Соединенных Штатов Америки будут распространяться на новые фирмы, причастны к строительству газопровода «Северный поток-2». Госдепартамент США принял решение расширить санкции против российского масштабного проекта. Они будут распространятся также на те фирмы, которые принимают участие в модернизации и установке оборудования на судах для укладки «Северного потока-2». Кроме того, под американский удар попадут фирмы, которые финансируют суда. Как сообщила авторитетная газета The Wall Street Journal, ссылаясь на директиву Государственного департамента, Вашингтон расширил ограничительные меры в отношении проекта газопровода, чтобы не дать завершить строительство, информирует enovosty.com/news.

Напомним, санкции США были введены в конце прошлого года и касались судов для «Северного потока – 2». Этот шаг, несмотря на сопротивление со стороны Германии и России, остановили строительство.

Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» и несколько специальных судов начали тренировки на шельфе Балтийского моря для будущего ведения подводных работ на «Северном потоке – 2». Российский экономист Михаил Крутихин с сарказмом отнесся к этому, отметив, что «это точно не завершение прокладки “Северного потока-2”, которому положили конец американские санкции».