В Минюсте советуют гражданам не брать кредиты, чтобы защитить недвижимость от рейдеров

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Адвокат Татьяна Козаченко в своем блоге призвала владельцев недвижимости, пострадавших от деятельности финансовой компании «Инвестохиллс Веста» объединиться в защиту своего имущества.

По ее словам, сейчас в стране действует новая схема противозаконного отчуждения недвижимости у законных владельцев путем легализации так называемыми «черными нотариусами» возможности взыскания имущества по давно погашенным кредитам.

В свою очередь председатель Офиса противодействия рейдерству при Минюсте, член Коллегии Минюста по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации Виктор Дубовик советует гражданам не брать кредиты, чтобы обезопаситься от рейдерского захвата имущества.

«Прежде всего, это не брать кредитные средства. Это самое такое основание, которое полностью вас убережет от подобных махинаций. Но вы же понимаете, что это не в первый раз у нас подобные случаи такого захвата имущества, потому что у нас законом просто предусмотрены такие механизмы как взыскание во внесудебном порядке на основании статьи 37 Закона Украины об ипотеке и, судя по всему, у нас имела место именно такая ситуация. Коллегия будет смотреть, в процедуре рассмотрения будет выслушивать стороны и примет законное решение », — заверил глава Офиса противодействия рейдерству при Минюсте, комментируя кейсы, приведенные Козаченко.

Однако, по словам Татьяны Козаченко, недобросовестные нотариусы начали взимать в пользу рейдеров имущество не по существующим, а по уже погашенным кредитам. В частности, в одном из описанных ею кейсов говорится о кредите, погашенном пять лет назад, что было подтверждено Хозяйственным судом Киева.

Заместитель министра юстиции Ольга Онищук, в свою очередь, защищает своих подчиненных. «Что касается термина «черные нотариусы», то мы не применяем его на практике, и нотариусы очень возмущаются на подобное отношение к их профессии, поскольку подавляющее большинство представителей нотариата – это очень порядочные люди, которые добросовестно выполняют свою работу. По статистике Минюста злоупотребления мы обнаруживаем меньше, чем в 1% нотариусов от общего количества, которое действует на территории Украины», — говорит Онищук.

Также заместитель министра попросила до момента вынесения решения Минюста не комментировать действия нотариусов как «незаконные». «Надо детально разобраться, чтобы понять кто прав, а кто виноват и уже потом ставить точку. Я могу сказать вам единственную вещь: если нотариус принял незаконное решение, то оно будет соответственно отменено», — обещает чиновница.

Напомним, ФК «Инвестохиллс Веста» — компания бывшего председателя Нацкомфиннпослуг Андрея Волкова.

Андрей Волков является одним из учредителей ООО «Вердикт Капитал». По оценкам участников рынка, в первом полугодии-2018 эта структура занимала около 15% рынка коллекторских услуг.

В конце 2018 ФГВФЛ продал компании Волкова активы нескольких банков-банкротов на 6,8 млрд грн. за 2% от суммы долга. В мае 2020 г-н Волков заявил, что выкупил активы банков на сумму 55 млрд грн.

В 2014 году, юристы отмечали незаконность назначения Волкова головой Нацкомфинуслуг из-за конфликта интересов.