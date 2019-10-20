МВФ выяснит, как изменение климата влияет на мировые финансовые рынки
Международный валютный фонд решил установить взаимосвязь между климатическими изменениями и состоянием мировых финансовых рынков.
Как сообщает издание Reuters, специалисты МВФ займутся анализом влияния климата на финансовые рынки планеты. Также эксперты планируют оценить роль погодных изменений в мировой экономике, информирует enovosty.com/news.
Финсоветник и руководитель отдела финансово-кредитных рынков МВФ Тобиас Эдриан заявил, что перед специалистами стоит непростая задача. Сотрудники намерены в ближайшее время поработать над ценообразованием климатического риска. Помимо этого, в планах Фонда – выяснить как глобальное потепление влияет на фондовый рынок и рынок облигаций.
Во время анализа фондовые рынки будут изучаться как по отдельным странам, так и по секторам.
Добавим, что на текущей неделе проходили осенние совещания МВФ. На них очень горячо обсуждались финрасходы, связанные с изменением климата.
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Эдриан уверен, люди уже начали переживать за окружающую среду. И тот факт, что уже и МВФ поднимает данную тему – подтверждение.
В Фонде уверены, что для большинства регионов планеты климатические риски носят долгосрочный характер.