«Это точно не завершение прокладки “Северного потока-2”: Крутихин о «приключениях» газпромовского «Академика Черского»

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Это точно не завершение прокладки “Северного потока-2”: Крутихин о "приключениях" газпромовского "Академика Черского" "Это точно не завершение прокладки “Северного потока-2”: Крутихин о "приключениях" газпромовского "Академика Черского"

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» и несколько специальных судов начали тренировки на шельфе Балтийского моря для будущего ведения подводных работ на «Северном потоке – 2»

Российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин задался вопросом о том, чем же именного занят «Академик Черский»: , информирует enovosty.com/news.

«Интересно следить за передвижениями газпромовского трубоукладчика “Академик Черский”. В сопровождении судов поддержки “Умка” и “Финвал” он тихим ходом шастает у границы российских и литовских вод на траверзе Куршской косы.

Это точно не завершение прокладки “Северного потока-2”, которому положили конец американские санкции. Он что, собирается проложить от него ветку в Калининград, чтобы добро не пропадало? Или укрепляет уже уложенные на дне трубы?» — написал эксперт.