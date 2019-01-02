Трудовые мигранты будут помогать Украине не только деньгами, но и инвестициями

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Экономист Алексей Дорошенко на странице в facebook написал о том, что в Европе сейчас часто можно встретить магазинчики с украинской продукцией, которую продают украинские мигранты

Генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал о том, что Министерству экономического развития Украины стоит обратить внимание на потенциал мигрантов и начало им помогать:, информирует enovosty.com/news.

«Сейчас украинские лавочки можно встретить по всей Европе, в том числе на рождественских ярмарках. Украинцы, которые работают в Германии, Австрии, Словакии и многих других странах, открывают свой маленький аутентичный бизнес, популяризируя нашу страну. Это возможность иметь собственное дело в Евросоюзе, покупая продукцию в Украине. Производство продуктов, товаров и сувениров для европейцев может создавать рабочие места с конкурентной заработной платой в нашей стране. Они могут даже сами создавать дома свой бизнес по их производству. Таким образом трудовые мигранты будут помогать нашей стране не только деньгами, но и инвестициями. Более 50% людей, работающих за рубежом, готовы вкладывать деньги в нашу экономику открывая собственное дело. Поэтому совместить европейский рынок с украинским производством — хорошая идея для всех. А лучше было бы, чтобы Министерство экономического развития обратило внимание на потенциал трудовых мигрантов и начало им помогать, стимулируя развитие малого бизнеса», — написал на странице в социальной сети экономист.

Напомним, ранее эксперты рассказали о том, что украинские мигранты уже не первый год переводят в Украину перед праздниками огромное количество валюты.

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