Рост минималки, пенсии, тарифов и новые налоги. Что принес украинцам 2019 год?

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В первый же день 2019-го года украинцев ждало сразу несколько важных перемен

В первый день 2019 года, как и анонсировалось, у украинцев увеличилась «минималка». Цифра увеличилась с 3723 гривен до 4173. Кроме того, украинцам обещают и том, что скоро вырастет прожиточный минимум — на 9,4 процента. Также, министр соцполитики Андрей Рева анонсировал серьезное повышение средней заработной платы в стране. Украинцам обещают в 2019 доход в 15 тысяч гривен, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, с 1-го января 2019 года пересчитывают пенсии для украинцев, достигших 65-летнего возраста. Это примерно 2 000 000 украинцев, которые ранее имели небольшие заработные платы, потому и пенсии получали низкие. В Пенсионном фонде пояснили, что выплаты для этой категории вырастут на 172 гривны.

Еще одна перемена — новый налог на посылки. Так, со вчерашнего дня вступил в силу налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях, стоимостью больше ста евро для физического лица.

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Не совсем приятной новостью нового года стало повышение стоимости отопления. Так, в 2019 году увеличились тарифы на тепло и горячую воду для 26 производителей тепловой энергии.