Стало известно о больших проблемах с долгами Украины

Главная » Последние новости » Новости экономики » Стало известно о больших проблемах с долгами Украины Стало известно о больших проблемах с долгами Украины

Закрыть Отправить

Украине приходится слишком много тратить на выплату долгов

Сегодня, 20 сентября, в ВРУ министр Оксана Маркарова заявила о том, что Украине приходится тратить около трети от всего бюджета на выплату и обслуживание госдолга, информирует enovosty.com/news.

Министр финансов отметила, что после 2015 года у Украины было несколько лет передышки, когда после реструктуризации не нужно было возвращать деньги Сейчас же почти треть от всего бюджета страны нужно отдавать на обслуживание и выплату внешнего и внутреннего долга.

Вместе с тем, министр финансов Украины отметила, что к концу следующего года Украина сможет сократить долг к ВВП до 46,7 процентов. По её словам, это сделает украинскую экономику устойчивее и даст возможность выделить больше средств для развития.