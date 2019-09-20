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Нынешний курс максимально выгодный для покупки иностранной валюты,- эксперт

Главная » Последние новости » Новости экономики » Нынешний курс максимально выгодный для покупки иностранной валюты,- эксперт
 
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Доллар продолжает катится вниз.

Экономист Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» заявил, что основное внимание стоит обратить на США — там продолжилось снижение базовой ставки ФРС — на этот раз до уровня 1,75-2%, информирует enovosty.com/news.

«Данная модель снижения очень напоминает ситуацию перед кризисом 2008 года»,- подчеркнул эксперт.

С его слов, последовательность здесь примерно следующая: снижение ставок, рост курса валют развивающихся стран и частичное ослабление доллара, а затем системный обрыв мировой экономики с усилением доллара и курсопадом валют развивающихся стран.

«То есть сейчас инвесторы пытаются заработать на высокой доходности развивающихся рынков, а когда начнется стагнация мировой экономики и кризис — будут искать консервативные инструменты (доллар/золото). У гривны есть запас по времени и сейчас ситуация работает на нее»,- сказал эксперт.

Читайте: Доллар продолжает катится вниз

Алексей Кущ отметил, что нынешний курс максимально выгодный для покупки иностранной валюты, дальнейшая ревальвация гривны будет иметь негативные последствия и для бюджета и для экономики.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 177

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