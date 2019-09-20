Нынешний курс максимально выгодный для покупки иностранной валюты,- эксперт
Доллар продолжает катится вниз.
Экономист Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» заявил, что основное внимание стоит обратить на США — там продолжилось снижение базовой ставки ФРС — на этот раз до уровня 1,75-2%, информирует enovosty.com/news.
«Данная модель снижения очень напоминает ситуацию перед кризисом 2008 года»,- подчеркнул эксперт.
С его слов, последовательность здесь примерно следующая: снижение ставок, рост курса валют развивающихся стран и частичное ослабление доллара, а затем системный обрыв мировой экономики с усилением доллара и курсопадом валют развивающихся стран.
«То есть сейчас инвесторы пытаются заработать на высокой доходности развивающихся рынков, а когда начнется стагнация мировой экономики и кризис — будут искать консервативные инструменты (доллар/золото). У гривны есть запас по времени и сейчас ситуация работает на нее»,- сказал эксперт.
Читайте: Доллар продолжает катится вниз
Алексей Кущ отметил, что нынешний курс максимально выгодный для покупки иностранной валюты, дальнейшая ревальвация гривны будет иметь негативные последствия и для бюджета и для экономики.