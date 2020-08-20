Заберут права и в 20 раз увеличат пеню: Как украинцев хотят заставить платить коммуналку

Главная » Последние новости » Новости экономики » Заберут права и в 20 раз увеличат пеню: Как украинцев хотят заставить платить коммуналку Заберут права и в 20 раз увеличат пеню: Как украинцев хотят заставить платить коммуналку

Закрыть Отправить

Украинцев заставят вовремя платить коммуналку, серьезно ужесточив наказание за долги

В Украине хотят за долги за коммунальные услуги в двадцать раз увеличить пеню, отбирать водительские удостоверения и на время закрывать границу. Об этом говорится в проекте закона под номером 3613, который зарегистрировала группа нардепов от «Слуги народа». В результате, не оплачивать коммуналку будет очень не выгодно, так как за три года может набежать пеня в 50% от суммы долга, информирует enovosty.com/news.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики Галина Третьякова рассказала о том, как будет действовать новая система наказания для должников. По её словам, если год не будут плачены услуги, то за это придётся доплатить 20% пени. Должнику, который не платил больше двух лет, придется доплатить 30%, больше трёх — 50%. “Задолженность нельзя перекладывать на других жителей», — пояснила инновации Галина Третьякова в эфире украинского телеканала.

Украинцев, которые не оплачивают коммуналку, не только накажут копейкой, но и могут серьезно ограничить в правах. В частности, до полной уплаты по долгам, человеку могут запретить покидать границы Украины и забрать водительские права.

Вместе с тем, в новый законопроект внесли и неплохой предохранитель для потребителей. Они могут реструктуризировать долг, а поставщик не имеет права отказать в этом. С помощью такого законного механизма, потребители смогут избежать серьезной пени.

Читайте: Правительство вводит кардинальную реформу выплат. Кого и как это коснется?

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в Украине ужесточили правила получения субсидии.