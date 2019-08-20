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Юрий Гаврилечко рассказал о проблемах развития украинской экономики

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В Минэкономразвитии сообщили, что экономика Украины продемонстрировала стремительный рост ВВП во втором квартале, который составил 4,6%

С вопросом относительно возможности поддержания существующей тенденции «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, экономическому эксперту Фонда общественной безопасности Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко сообщает, что экономика Украины упала за второй квартал этого года на 10%

«Данные показатели являются частным мнением, не основанным абсолютно ни на чем. Экономика Украины продолжает падать. Это может невооруженным взглядом увидеть любой гражданин Украины, который за то, что он зарабатывает может с каждым месяцем купить все меньше и меньше товаров и услуг.

Увеличение количества нулей на денежных купюрах, которое у нас произойдет с введением тысячегривневой банкноты, увеличение объемов денег в обороте, то есть ничего не говорит о том, что экономика растет. Это количество денег увеличивается номинально. Но экономика продолжает падать.

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Украинское правительство не может финансировать даже плановые расходы, поскольку них не хватает на это денег. Дефицит бюджета тоже продолжает расти. И то, что сейчас Министерство финансов манипулятивно скрывает это за счет концентрации средств на едином казначейском счету, при этом недофинансируя плановые расходы, вообще ничего не говорит о том, что дефицит уменьшается. Он на самом деле увеличивается.

В этом вопросе я абсолютно доверяю данным счетной палаты, которая уже не первый квартал показывает, что у нас стабильно идет плановое недофинансирование государственных расходов. А недофинансирование идет потому, что у нас не выполняется план по поступлениям в бюджет.

А если не выполняется план по поступлениям в бюджет, то это означает, что экономика падает, а не растет. Если не хватает средств от налоговых или других поступлений, которые были запланированными, то говорить о том, что экономика растет является бредом. Вот как только у нас плановые поступления в бюджет станут выше расчетных показателей на 5%, то вот тогда можно будет говорить о том, что у нас экономический рост», — сообщает эксперт

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 46

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