Новый вид отпуска и мужской декрет: В Украине кардинально меняются правила

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"Слуга народа" предлагает изменить правила работы и отпуска для украинцев

88 нардепов во главе с Мариной Бардиной зарегистрировали законопроект под номером 3695, который может изменить правила отпуска для украинцев. Среди прочего, украинские мужчины смогут уходить на три года в отпуск по уходу за ребёнком. Также, и мужчина, и женщина смогут оформить новый вид отпуска. Речь идёт об отпуске, который полагается после рождения ребёнка и будут составлять четырнадцать дней. Новый вид позволит оставаться с ребенком и мужчине, который официально не является супругом, но имеет с матерью общий быт. Также, в оплачиваемый отпуск могут пойти бабушки-дедушки, если у ребёнка есть только один родитель. Новый вид отпуска не отменяет классический декрет.

Кроме того, депутаты (большинство из них являются «слугами») хотят уровнять права женщин и мужчин с помощью других инициатив. Среди них — специальная продолжительность рабочего времени для работников любого пола, которые имеют ребёнка до четырнадцати лет с инвалидностью. Это новшество касается и мужчин, которые в одиночку воспитывают детей. , информирует enovosty.com/news.

Вице-спикер ВРУ Елена Кондратюк отметила, что «ментальные матриархальные стереотипы», которые внушались нашим людям, мешают уравнять в правах и обязанностях по уходу за ребенком мужчин и женщин.