Вмешиваясь в работу НБУ, Верховная Рада может сорвать сотрудничество с МВФ и толкнуть страну к дефолту, — Фурса

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Стремление ВР выразить недоверие руководству НБУ демонстрирует, что нынешняя власть не готова выполнять свою часть политических и экономических договоренностей с Фондом и готова попросту «кинуть» наших зарубежных партнеров, получив кредитные средства, - убеждён экономический аналитик и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Сергей Фурса недоумевает, как можно считать политику, проводимую НБУ провальной, ведь только за последние три года НБУ совместно с Минфином провели колоссальную работу, которую высоко оценил Международный Валютный Фонд, информирует enovosty.com/news.

По его словам, в Украине три года подряд снижалась долговая нагрузка, включая и 2019 год. За последние три года долг к ВВП (показатель долговой нагрузки – прим. ред.), снизился с 80% до 50%.

«Кроме того, в прошлом году мы наблюдали и существенное снижение доходности по ОВГЗ. Процентная ставка снизились с 18-20% до 11-10% годовых. И это, я считаю, безусловный успех», — уверяет Фурса.

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Наряду с этим, большую часть долга (по ценным бумагам – прим ред.) Украина перевела в гривну вместо доллара, что безусловно имеет позитивный эффект, поскольку гривну мы можем контролировать.

«Мы снижали и удешевляли долговую нагрузку и удлиняли срочность. Это абсолютно классная работа, по сути, даже не к чему придраться», — убеждён Сергей Фурса.

По мнению экономического аналитика, попытки вмешиваться в работу регулятора со стороны некоторых депутатских групп — это очередная попытка поставить НБУ на службу тем или иным олигархам.

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Если независимость НБУ будет поставлена под угрозу, и попытки взять под контроль Нацбанк будут нарастать, то подобные шаги не только сорвут сотрудничество с МВФ, но и лишат Украину инвесторов, что в свою очередь, проложит прямой путь к дефолту Украины, — подчеркнул Сергей Фурса.