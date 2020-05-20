Правительство рассказало, как будет восстанавливаться транспорт в Украине. Точные даты

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Обязательные требования к безопасности остаются прежними

Работа транспорта в Украине постепенно будет восстанавливаться уже с 22 мая. Об этом на странице в facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он сообщил о том, что регионы, где за последние 7 дней на 100 тыс. населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавируса, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта:, информирует enovosty.com/news.

с 22 мая — регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластному и международном сообщении;

с 25 мая — перевозки пассажиров в метро;

с 1 июня — железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

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с 1 июня — межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

с 15 июня — принятие и отправление воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Обязательные требования безопасности остаются неизменными:

— масочный режим;

— температурный скрининг работников;

— постоянная дезинфекция транспорта.