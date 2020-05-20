Мир в новых условиях: Какие страны готовы открыть границы

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Некоторые страны готовы открывать границы для туристов уже в скором времени

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Украина ведет переговоры об открытии границ с некоторыми европейскими странами, а также — с государствами Ближнего Востока. В результате начинается «вырисовываться» картина того, куда и когда смогут летать туристы, информирует enovosty.com/news.

С 15 мая внутренние границы между странами открыли Латвия, Эстония, Литва. С 20 мая лечиться можно будет в Турции. В первый день лета границы открывает Египет. 3 июня — Испания и Италия. С 15 июня границы открывает Исландия.

С 15 июня Германия начнёт пускать на свою территорию граждан Австрии, Франции и Швейцарии, а Австрия – людей с паспортами Чехии, Словакии и Венгрии. В этот же день должны открывать границы Польши.

1 июля въезд разрешают Грузия, Болгария, Греция и Хорватия.

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Кроме того, главный санитарный врач Украине Виктор Ляшко рассказал о том, что власти смогут позволить возобновление авиаперелетов с европейскими странами с 15 июня. Это будет возможно при приемлемой эпидемиологической ситуации.