В Украине дорожает популярный овощ. Какие прогнозы?

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В Украине стремительно растут цены на лук

Стоимость лука в Украине всего за три дня увеличилась сразу в 1,5 раза. Как сообщили аналитики рынка, в начале весны в стране традиционно дорожает этот популярный овощ, хотя на сей раз рост превысил ожидания. Оптовым продавцам всей страны пришлось изменить ценники из-за того, что лук стремительно подрожал не территории главного производителя — на юге страны, информирует enovosty.com/news.

На юге Украины цена на лук увеличилась из-за активизации экспортной отгрузки, а падение гривны этому только способствовало. Хозяйства, у которых остались некоторые запасы лука, активно принялись экспортировать овощ на внешние рынки Ирака и Молдовы. Именно потому-то на внутреннем рынке страны стоимость популярного продукта уже до конца текущего месяца может вырасти до показателя в 15 гривен за один килограмм.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в Украине стремительно выросли цены на чеснок, лук и мёд. В некоторых регионах продавцы изменили прайсы и на лимонах. Кроме того, сообщается о том, что из-за ослабления национальной валюты подорожать могут многие импортные товары. Среди лидеров — лекарства.