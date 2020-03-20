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Антихрупкий бизнес: Надо освободить силу, которая является основой выживания в кризис, — мнение

Главная » Последние новости » Новости экономики » Антихрупкий бизнес: Надо освободить силу, которая является основой выживания в кризис, - мнение
 
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Малый бизнес является основой выживания в кризис: люди дают работу самим себе и еще кому-то, поставляют необходимые товары и услуги на местах, выживают сами и дают выживать другим, особенно там, где нет другой работы.

Такое мнение выразил украинский предприниматель и общественный деятель, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерий Пекарь, информирует enovosty.com/news.

«Сейчас надо освободить эту силу. Тройные каникулы: налоговые, кредитные, перевирчи. Налоговые каникулы по ЕСВ, в частности для «усыпленных». Кредитные каникулы для тех, кого банки считают надежными, с компенсацией из уже созданного фонда. Перевирчи каникулы безусловные во всех нелицензионных сферах. Каждый человек, имеющий дело или работу, это минус один к большой очереди претендентов на социальную помощь, где на всех все равно не хватит.

Философ, математик и трейдер Нассим Талеб ввел понятие антихрупкости. Большой бизнес хрупкий, малый бизнес в целом антихрупкий: каждый конкретно может прогореть, но вся масса в целом обеспечит выживание в кризис миллионам людей.

Не спасать крупных, а освободить малых».

Читайте: Новые страны вслед за США могут запустить "вертолетные деньги"


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 270

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