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«Может пролететь и «черный лебедь»: Экономист рассказал, что будет с ценами на бензин в Украине

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Может пролететь и "черный лебедь": Экономист рассказал, что будет с ценами на бензин в Украине
 
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Курсовая динамика национальной валюты будет оказывать на цены косвенное воздействие: эластичность цен на топливо и их зависимость от обменного курса, демонстрирует ассиметричность в движении по ценовому диапазону.

Такое мнение высказал Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости», информирует enovosty.com/news.

«Когда гривна девальвирует, уровень обесценивания национальной валюты тут же конвертируется в ценники на заправках. Но когда гривна укрепляется, цены менять «не спешат», а если и уменьшают их, то непропорционально глубине укрепления гривны»,- сказал эксперт.

С его слов, более существенна зависимость от мировых цен на нефть, что абсолютно логично. «Ценовой лаг реакции на мировые котировки здесь составляет до от 30 до 60 дней»,- добавил Кущ.

Он уверен, что в ближайшее время нефть будет находиться в «боковом тренде» (небольшой рост, сменяющийся такой же не глубокой коррекцией в сторону уменьшения).

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«В целом прогноз по году — 55 дол/бар (+-10%), то есть нефть может эпизодически выходить как за уровень 60 дол., так и опускаться за 50 дол»,- подчеркнул экономист.

Алексей Кущ подчеркнул, что при сохранении стабильности гривны серьезных изменений цены не будет, но к концу года девальвация национальной валюты приведет к новой волне подорожания (начиная с осени).

«Здесь как раз главный фактор будет девальвация, а не уровень мировых цен на углеводороды. Но может пролететь и «черный лебедь» в виде блокировок поставок топлива из Беларуси, если РФ пойдет на такой крайний шаг»,- сказал эксперт.


Автор: Катерина Лукьянчук
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