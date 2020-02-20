Гетманцев доверяет официальной статистике, а не платежкам украинцев (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

20.02.2020 г.
20:47Депутаты ВР за день рассмотрели более 500 поправок к закону о рынке земли и все отклонили
18:56Гетманцев доверяет официальной статистике, а не платежкам украинцев (ВИДЕО)
14:40Стало известно количество украинцев с зарплатами выше 15 тысяч гривен
11:52Украинским селянам пообещали богатую жизнь
11:48Украинцы уже задекларировали почти 4 млрд гривен доходов
19.02.2020 г.
13:07Кому украинские банки могут заблокировать счета
13:03Украина получила новый безвиз
Все новости экономики

Аналитика

20.02.2020

Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска

Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска
Из эпицентра смертельного коронавируса эвакуировали украинцев, в ООН европейские страны и Канада поддержали Украину, а Укрпочта ищет другие способы доставки ...
19.02.2020

Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз

Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз
Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с важным заявлением в поддержку Украины, Кабмин дал денег фермерам, учителям и ветеранам, а Украина вводит безвиз ...
19.02.2020

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Прежде всего это вопрос о том, окончится ли когда-нибудь война на Донбассе, вернется ли Донбасс когда-либо в Украину и нужно ли вообще, чтобы он в Украину ...

Последние новости

20.02.2020 г.
21:10 Турция попросила США развернуть на сирийской границе две батареи систем ПВО Patriot для защиты от российских авиаударов
20:47 Депутаты ВР за день рассмотрели более 500 поправок к закону о рынке земли и все отклонили
20:45 Мировой государственный долг в 2020 году достигнет рекордных 53 трлн долл, - Reuters
20:16 В Киеве на Печерске обчистили банковский сейф на 300 тысяч гривен
19:52 Прямая трансляция с пикета в Новых Санжарах против приезда эвакуированных украинцев из Китая (ОНЛАЙН)
19:19 Владимир Воля рассказал о причинах усилившейся агрессии РФ на Донбассе
18:56 Гетманцев доверяет официальной статистике, а не платежкам украинцев (ВИДЕО)
18:27 Франция инвестирует в Луганскую область более 100 млн евро
17:58 «У церкви нет причин бояться истории»: Ватикан открывает онлайн-доступ к архивам
17:29 Два пассажира круизного лайнера «Алмазная принцесса» умерли от коронавируса
16:59 Эвакуация из Уханя: «Слуги народа» пожалуются в ГБР на деяния тернопольских топ-чиновников, - Александр Качура (ВИДЕО)
16:50 В Нацбанке предупредили о снижении ставок по депозитам
16:12 Стало известно, когда Кабмин начнет выплачивать аграриям господдержку
15:43 Великобритания обвиняет Россию в кибератаках на Грузию
15:14 В Германии правый экстремист устроил стрельбу в нескольких барах: есть погибшие
15:00 Новый автомобиль хоть каждый день: Nissan запускает новую услугу
14:40 Стало известно количество украинцев с зарплатами выше 15 тысяч гривен
14:31 «Политический и дешёвый пиар»: Радуцкий о бунте в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая людей (ВИДЕО)
14:20 Названа дата, когда Меган Маркл и принц Гарри окончательно сложат свои королевские полномочия
14:00 Пакистан успешно испытал ядерную ракету-носитель Ra’ad-II
13:40 Китайцы создали копию Toyota Land Cruiser 200: как она выглядит (ФОТО)
13:30 Звезда "Властелина колец" впервые стал отцом
13:20 Американский флот может получить еще один крейсер
13:11 Эвакуацию украинцев из Уханя превратили в какую-то ухню, - Алексей Гончарено (ВИДЕО)
13:00 США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО)
12:44 Министр обороны заявил об оставленном опорном пункте ВСУ
12:31 Жители Киева просят оборудовать еще одну станцию городской электрички
12:16 «Украинцы не чувствуют себя в безопасности»: Юрчишин о реакции общества на эвакуацию из Китая (ВИДЕО)
12:13 "Украина знает все": В Минобороны подсчитали путинских наемников на Донбассе
12:11 Глава МИД рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент Трампа
12:10 Названа тройка лучших губернаторов: Скальский, Шмыгаль, Прокопенко
11:53 Индия неожиданно решила стать лидером в области "зеленой" энергетики
11:52 Украинским селянам пообещали богатую жизнь
11:48 Украинцы уже задекларировали почти 4 млрд гривен доходов
11:33 Президент обратился к украинцам из-за эвакуации граждан из Китая
11:12 Эвакуированных из Китая украинцев отвезут на карантин в Полтавскую область, - Александр Качура (ВИДЕО)
09:04 Ситуация на Донбассе: Снайперы РФ атаковали ВСУ
09:03 "Кто-то из них явно неправильный Путин": На фото Путина заметили странную деталь
08:47 Земля пылала. В Сети показали последствия атаки РФ на ВСУ (ВИДЕО)
08:45 ТВ для оккупированных территорий будут консультировать ведущие 112 канала
08:39 В Британии не будут лечить гомофобов, расистов, сексистов
08:36 Американский и российский бронеавтомобили вступили в конфликт в Сирии (ВИДЕО)
08:11 Украинцев забрали из Уханя: самолет "застрял" над Харьковом, - СМИ
07:40 Обнадеживающие новости: ученые заявили, что эпидемия коронавируса пошла на спад
07:17 Эрдоган готов начать операцию в Идлибе «в любой момент»
07:15 QR-билет в столичном транспорте: для чего он нужен и как им пользоваться
06:50 Собачье семейство с новорожденными щенками покорило сеть (ФОТО)
06:33 Возможна эскалация: Россия в ООН проголосовала против прекращения огня в Сирии
00:01 Трамп предлагал помиловать Джулиана Ассанжа, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии
19.02.2020 г.
23:23 "Суета в Кремле": Путин понял, что проиграл - Пионтковский
22:55 Звезда Walmart: работница американского супермаркета ярко позирует для рекламы (ФОТО)
22:40 Контрразведчики СБУ задержали агента луганских террористов
22:32 "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов" - боевик возмутился ложью о наступлении
22:20 Возле "Роснефти" и "Газпрома" начали "рваться снаряды", - Anti-colorados
21:53 "Наш гиперлуп вперед летит, к конечной остановке": Компан рассказал о перспективах ОВГЗ
21:28 F-35 нивелирует СУ-57 не только по всем фронтам, но и в зачатке, - Злой Одессит
20:42 США «в любое время» готовы к переговорам с Ираном, - Помпео
20:16 В Украине существенного сократили размер материальной помощи военнослужащим
19:58 В Днепре спецназовцы КОРД освободили похищенную женщину (ВИДЕО)
19:18 Конституционный суд Украины признал незаконной ликвидацию Верховного суда в 2016 году, - Reuters
Все новости »

Гетманцев доверяет официальной статистике, а не платежкам украинцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Гетманцев доверяет официальной статистике, а не платежкам украинцев (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему верит данным статистики больше, чем реальным платежкам украинцев, а также почему в феврале украинцы не будут платить за газ меньше.

Гетманцев убеждён, что суммы в платежках за декабрь 2019 года были ниже, чем за аналогичный период предыдущего периода. На возражение журналистов о том, что тысячи украинцев получили суммы существенно выше заявленных правительством, нардеп в качестве аргумента привёл данные министерства статистики, согласно которым, цена за потребление газа для украинцев в декабре была снижена. , информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, он больше доверяет официальным данным, в которых говорится о снижении цены на газ за этот период.

«Если мы с вами возьмём данные министерства статистики, мы увидим, что снижение есть. Я доверяю данным министерства статистики», — заявил Гетманцев.

Читайте: Где в Украине снизились тарифы на отопление

В свою очередь, журналисты продемонстрировали народному депутату свои платежки за декабрь 2019 года, где сумма была не ниже, а даже выше по сравнению с декабрем 2018 года. Нардепа это не смутило и он, пообещал разобраться с каждым случаем, на который обратили внимание журналисты, отдельно.

На вопрос журналистов, почему благоприятные климатические условия и тёплая зима не отразились на суммах коммунальных платежей в меньшую сторону в нынешнем году, Гетманцев ответил что: «да действительно, была тёплая зима и было снижение цены на газ, которое правительство Гончарука отобразило в платежках. Мы с вами можем сравнить сезон к сезону и увидим, что по итогу, в этом сезоне платить по тарифам будем меньше», — пообещал народный депутат.

Кроме того, нардеп обратил внимание, что цена на газ в платежках, которые получили украинцы в феврале не снизилась, поскольку на мировых рынках цена на голубое топлива выросла. Гетманцев заверил, что на процесс формирования цены на газ ни сам нардеп, ни правительство Украины влияния не имеют. Отметив, что даже если цена на газ и выросла, то совсем незначительно.

Читайте: «Слишком дорогая цена»: Платить жизнями наших воинов за диалог с агрессором нельзя, - Сергей Рахманин (ВИДЕО)

Напомним, в декабре 2019 года Премьер-министр Гончарук заявлял, что благодаря договоренности с Россией о транзите газа, цена для украинцев стабилизируется, как минимум на год, однако уже в следующем месяце суммы в платках украинцев за газ продемонстрировали рост.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 283

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска
Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз
Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу
Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?
Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ
Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?
Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Все статьи


Читайте также

Эвакуация из Уханя: «Слуги народа» пожалуются в ГБР на деяния тернопольских топ-чиновников, - Александр Качура (ВИДЕО)
 Эвакуированных из Китая украинцев отвезут на карантин в Полтавскую область, - Александр Качура (ВИДЕО)
Рынок земли: Законодательным спамом депутаты выторговывают себе должности в Кабмине, - Александр Качура (ВИДЕО)
 «Победа за победой, без промахов и поражений»: Верещук об отчете Кабмина Гончарука (ВИДЕО)
Не душите ФОПов: Гетманцев объяснил, кто и почему протестует под стенами Офиса президента Зеленского (ВИДЕО)
 Запуск рынка: Аграриям порекомендовали «придержать» землю

Армия

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1»
Штурмовая винтовка (автомат) SIG 716 (США)
Гранатомет FGM-172 SRAW (США)
Самолет многоцелевой учебно-боевой KTX-2 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
ЯРОСЛАВСКИЙ
Михаил
ФРИДМАН
Виктор
КАРАЧУН
Игорь
РАЙНИН
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ты чего быкуешь, сц*кло?: Между Черновол и Добкиным в прямом эфире произошла перепалка (ВИДЕО) (7840)

Сьогодні день Стрітення Господнього: історія і традиції свята (7571)

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана? (7244)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Богдан



Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 