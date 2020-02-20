Гетманцев доверяет официальной статистике, а не платежкам украинцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Гетманцев доверяет официальной статистике, а не платежкам украинцев (ВИДЕО) Гетманцев доверяет официальной статистике, а не платежкам украинцев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему верит данным статистики больше, чем реальным платежкам украинцев, а также почему в феврале украинцы не будут платить за газ меньше.

Гетманцев убеждён, что суммы в платежках за декабрь 2019 года были ниже, чем за аналогичный период предыдущего периода. На возражение журналистов о том, что тысячи украинцев получили суммы существенно выше заявленных правительством, нардеп в качестве аргумента привёл данные министерства статистики, согласно которым, цена за потребление газа для украинцев в декабре была снижена. , информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, он больше доверяет официальным данным, в которых говорится о снижении цены на газ за этот период.

«Если мы с вами возьмём данные министерства статистики, мы увидим, что снижение есть. Я доверяю данным министерства статистики», — заявил Гетманцев.

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В свою очередь, журналисты продемонстрировали народному депутату свои платежки за декабрь 2019 года, где сумма была не ниже, а даже выше по сравнению с декабрем 2018 года. Нардепа это не смутило и он, пообещал разобраться с каждым случаем, на который обратили внимание журналисты, отдельно.

На вопрос журналистов, почему благоприятные климатические условия и тёплая зима не отразились на суммах коммунальных платежей в меньшую сторону в нынешнем году, Гетманцев ответил что: «да действительно, была тёплая зима и было снижение цены на газ, которое правительство Гончарука отобразило в платежках. Мы с вами можем сравнить сезон к сезону и увидим, что по итогу, в этом сезоне платить по тарифам будем меньше», — пообещал народный депутат.

Кроме того, нардеп обратил внимание, что цена на газ в платежках, которые получили украинцы в феврале не снизилась, поскольку на мировых рынках цена на голубое топлива выросла. Гетманцев заверил, что на процесс формирования цены на газ ни сам нардеп, ни правительство Украины влияния не имеют. Отметив, что даже если цена на газ и выросла, то совсем незначительно.

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Напомним, в декабре 2019 года Премьер-министр Гончарук заявлял, что благодаря договоренности с Россией о транзите газа, цена для украинцев стабилизируется, как минимум на год, однако уже в следующем месяце суммы в платках украинцев за газ продемонстрировали рост.