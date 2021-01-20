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«Хороший день»: Стало известно о «закулисье» войны с «Северным потоком-2»

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Хороший день": Стало известно о "закулисье" войны с "Северным потоком-2"
 
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Сегодня вступают в действие новые санкции США в рамках Закона о противодействии врагам Америки путем санкций (CAATSA), направленные против страховых и сертификационных компаний, вовлеченных в строительство газопровода.

Об этом на странице в соцсети написала советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль, информирует enovosty.com/news.

«Более того, Соединенные Штаты внесли в санкционный список российский корабль-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца KVT-RUS, что свидетельствует о решимости и готовности отстаивать энергетическую независимость наших коллег за океаном. И о том, что мы делаем все правильно.

«Северный поток-2» еще и задача для Украины. Такие новости появляются не сами по себе. Немного расскажу, что за кулисами: события последнего месяца развивалась в лучших традициях остросюжетных фильмов. Вы же не думали, что Кремль просто так откажется от попыток построить политический инструмент влияния?

Проект уже начал терять своих партнеров и потенциальных спасителей. Концерн Bilfinger SE вышел из проекта, став первой немецкой компанией, которая оставила ПП2. Страховая компания Zurich Insurance Group AG также прекратила предоставление услуг по страхованию проекта. Однако «Газпром» не сдается. Но как-то без задора уже, что ли. Ну вот послушайте, страховщиком «Северного потока-2» может быть российская компания «Константа», которая была зарегистрирована 11 января и которая получила лицензию от Центрального банка России через два (!!!) дня. Знатоки говорят, что такая быстрая выдача лицензии является беспрецедентным, поскольку для анализа документов, необходимых центральному банку, обычно требуется несколько недель. Ну кто поверит в серьезность компании с такими шагами?

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Оператор проекта Nord Stream 2 AG явно не в выигрышной позиции. Еще в первых числах января компания объявила о возобновлении работ 15 января, и вот оказалось, что нужно больше времени и старт работ отложено на конец января. А «Газпром» в выпущенном им проспекте еврооблигаций отметил, что существуют риски остановки или сворачивании проекта вообще.

А еще и немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) подали апелляцию в Федеральный агентства по морскому судоходству и гидрографии в Гамбурге о продлении разрешения на дальнейшее строительство проекта в немецких водах до конца мая. Итак, действие разрешения временно приостановлена. Вот незадача, все карты снова смешали!

Мы продолжаем направлять усилия для окончательного решения вопроса будущего «Северного потока-2», а вернее-отсутствия его будущего. Важным остается устранения возможных рычагов влияния на Украину и Европу, поскольку для РФ газ остается одним из основных инструментов влияния и ведения внешней политики. Кому, как не нам, об этом нужно всегда помнить и делать все необходимое для недопущения возвращения к нерыночным подходов и методов, которые всегда прикрывались лозунгами о «уменьшение» цены и тарифов для граждан.

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Борьба с «Северным потоком-2» стала общей задачей для многих людей из разных сфер, стран и континентов. Нас всех объединяет осознание угрозы и необходимость слаженной противодействия РФ в реализации ее имперских / захватнических планов. Эта командная борьба продолжается и я верю в ее успех.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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