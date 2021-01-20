Депутаты от «Слуги народа» хотят запретить переносить выходные и рабочие дни

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В парламенте полагают, что слишком большое количество перенесенных выходных отрицательно влияет на деловую репутацию украинцев в мире

В Украине могут запретить переносить выходные и рабочие дни на предприятиях, в учреждениях или организациях, кроме случаев, которые установлены Кодексом законов о труде Украины. Этот вопрос должен регулироваться зарегистрированным законопроектом о внесении изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины. На сайте Верховной Рады говорится о том, что речь идёт о согласовании нашего законодательства с законодательством европейских стран в вопросе переноса рабочих дней. Если закон будет проголосован, то он начнёт действовать уже с начала следующего года, информирует enovosty.com/news.

Авторы проекта, среди которых депутаты от «Слуги народа», отмечают, что слишком большое количество переносов рабочих дней плохо влияет на производительность труда, а также — минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами, формируя отрицательную репутацию бизнес-потенциала нашей страны.

В тексте законопроекта говорится о том, что беларусы, поляки, чехи, французы, американцы, датчане, литовцы и др. не используют практику переноса рабочих дней. Это, по словам авторов, — типичная советская традиция, которую сегодня используют только в постсоветских странах, в частности — в РФ.

Кроме того, в тексте проекта закона говорится о том, что перенос рабочих дней подряд приводит к четырём нерабочим дням, а это отрицательно влияет на трудовую мотивацию. Кроме того, по словам авторов, работнику трудно после продолжительного отдыха полноценно и быстро адаптироваться к новому рабочему дню.

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