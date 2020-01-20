Минэкономики планирует уменьшить отчисления дивидендов госкомпаний в бюджет

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В Минэкономике сообщили, что планируют уменьшить отчисления дивидендов госкомпаний в бюджет с 90% до 50%. В случае невыплаты дивидендов в бюджет планируется разрывать договора с руководителями госпредприятий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует уменьшить с 90% до 50% долю чистой прибыли, перечисляемой государственными компаниями в государственный бюджет в форме дивидендов , информирует enovosty.com/news.

Министерством предлагается утвердить норматив отчисления в госбюджет части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов, предприятиями, доля собственности государства в которых составляет 50% и более, в размере 50%.

Также предлагается разрывать договора с руководителями госпредприятий в случае невыплаты дивидендов в бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности прошлого году.

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Напомним, в 2020 году предусматривается поступление в госбюджет в форме дивидендов от госкомпаний в размере 35,268 млрд грн.