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Будущее Украины за солнечными электростанциями: далекое или уже доступное?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Будущее Украины за солнечными электростанциями: далекое или уже доступное?
 
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Потребности современного человека в постоянном источнике электроэнергии возрастают с каждым годом. Сегодня даже автомобили и новые автобусы работают на электричестве.

По мировым прогнозам уже к 2040 году солнечные электростанции будут основным источником электроэнергии. А для многих частных домов и загородных коттеджей они являются незаменимыми помощниками и служат источниками дополнительного заработка. Предлагаем разобраться подробнее, какими бывают электростанции, а также какой вариант лучше подойдет, если вы нуждаетесь в альтернативном источнике энергии.

Типы солнечных электростанций: что выбрать

Есть 3 вида станций: сетевые, автономные и гибридные. Рассмотрим каждый вид отдельно.

Сетевые солнечные электростанции

Они генерируют солнечную энергию для собственного потребления и продажи государству по «зеленому» тарифу. Однако не накапливают ее и работают только при наличии общей сети. Поэтому в случае отключения электричества в городских сетях, станция тоже отключится.

Схема работы станции довольно простая: солнечные панели вырабатывают постоянный ток, который поступает на выход в сетевой инвертор. Здесь постоянный ток преобразуется в переменный. Инвертор подключается к сети переменного тока и к потребителю электроэнергии.

*Станция работает, если есть напряжение со стороны постоянного и переменного тока.

Сетевые конструкции используются для загородных домов, дач, коттеджей в том случае, где есть возможность подключения «зеленого» тарифа. Как показывает практика, они имеют наименьший срок окупаемости, который напрямую зависит от мощности самой станции.

Автономные солнечные электростанции

Такие конструкции, как понятно из названия, дарят независимость от внешних поставщиков электроэнергии. Для автономного питания станция содержит аккумулирующий блок, который позволяет использовать накопленный резерв. Также здесь используется другой тип инвертора, что не подключается к сети.

Автономные станции незаменимы в местах с перебоями и частым отключением электроэнергии, а также где сети полностью отсутствуют. Идеально для загородных домов и дач. Применяются и в коммерческих целях для создания источника надежного резервного питания.

Гибридные солнечные станции

Гибридная станция вобрала в себя все самые лучшие качества двух предыдущих. Она имеет аккумуляторные батареи, которые накапливают ток, а также может отдавать энергию по «зеленому» тарифу. В случае отключения сети общего пользования, станция полностью обеспечивает дом энергией. Подходит как для домов, гостиниц, коттеджей, так и в коммерческих целях.

Энергонезависимость — это не далекое будущее нашей страны, а реальность с разумным и эффективным использованием природного ресурса. Сегодня солнечные станции уже доступны многим украинцам. Они полностью безопасные, бесшумные, не оказывают негативного влияния на окружающую среду. К тому же долговечны: производители дают гарантию от 10 и более лет. Выбрать модель можно под любой запрос, будь это частное или коммерческое использование.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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