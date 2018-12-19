Уникальный год: Украинцам рассказали, как покупать красную икру к праздникам

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Этот год — уникально выгодный для тех, кто имеет дело с красной икрой. Такое бывает только раз в семь лет

Генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал о том, как украинцам к праздничному столу выбрать только качественную красную икру:, информирует enovosty.com/news.

«В этом году удачный сезон для тех, кто занимается и покупает красную икру. Такой бывает один раз в семь лет. Многие икры даже в дикой природе. Осетровые в этом году нерестились на Камчатке. Но большинство икры, которую мы с вами видим на полках магазинов, — это икра, выращенная в условиях аквакультуры и прибывает к нам из Норвегии. Браконьерский вылов с каждым годом уменьшается из-за жесткой позиции международного сообщества по распределению вылова.

Самой популярной и более дешевой является икра форели. Дорогой среди представленных на полках украинских магазинов есть икра кеты из-за того, что она живет только в дикой природе.

Если традиционно красную икру в Украине или для нашей страны фасовали в банки по 130 гр, то в прошлом году появились уже баночки по 100 гр. В этом году уже некоторые производители предложили фасовки по 80 гр.

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Рост стоимости икры произошел в основном на процент девальвации гривны в сезон вылова, то есть с лета 2017 года по лето 2018. Покупая сейчас икру мы платим на 10-15 процентов больше, чем в прошлом», — рассказал эксперт.

Кроме того, Алексей Дорошенко рассказал и о том, сколько денег нужно в этом году отдать за любимый новогодний деликатес:

«Самое дешевое предложение натуральной икры в магазине сегодня — 120 грн за 100 гр. Средняя цена икры форели хорошего качества — это 140-150 грн за 100 гр. Кета обойдется в 24 0грн за 100 гр. Черная икра стартует от 1500 грн за 100 гамм».

Также, экономист подсказал, как правильно выбрать качественный и безопасный продукт:

«Внимательно проверяйте сроки годности икры, поскольку если раньше он всегда составлял 12 месяцев, то сейчас он снизился. Поэтому вы можете приобрести за немалые деньги некачественную или что хуже — опасную икру. Срок годности икры в стекле остался 12 месяцев, как и был всегда. А что касается упаковки в жестянке и пластиковой банке, то срок снизился до 3 месяцев. Это связано с переходом на использование натуральных и безопасных консервантов. Если раньше главным консервантом был уротропин, или Е239, то сейчас он производится из рябины. В прошлом году Украина вслед за ЕС запретила использование опасного консерванта, но это привело к снижению сроков годности икры».

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, как подорожал новогодний стол в этом году.