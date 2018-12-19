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Украинцам стало проще получить работу в Германии

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинцам стало проще получить работу в Германии
 
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Власти Германии приняли законопроект, упрощающий получение работы и вида на жительство иностранным гражданами

В Германии упростили порядок трудоустройства иностранных квалифицированных рабочих, что позволит облегчить получение работы в немецких компаниях украинским гражданам, — сообщает UBR , информирует enovosty.com/news.

На данный момент иностранцы, которые имеют диплом о высшем или среднем специальном образовании, могут при соблюдении ряда условий найти работу в Германии после приезда в страну. Ранее для прибытия иностранцев в страну с целью трудоустройства необходимо было иметь подписанный трудовой договор с немецкой компанией.

Также, согласно нового закона, иностранцы, дипломы которых признают в Германии, могут получить вид на жительство.

Таким образом, новые правила позволят украинскому гражданину получить рабочую визу, приехать в Германию, найти работу, зарегистрироваться на бирже труда и приступить к работе. Однако, после окончания действия рабочей визы необходимо будет покинуть страну. Но через полгода законодательством Германии разрешено снова приезжать в страну и трудоустраиваться.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1841

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