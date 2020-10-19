Никто не будет вкладывать деньги в зону боевых действий: Фурса о СЭЗ на Донбассе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Никто не будет вкладывать деньги в зону боевых действий: Фурса о СЭЗ на Донбассе (ВИДЕО) Никто не будет вкладывать деньги в зону боевых действий: Фурса о СЭЗ на Донбассе (ВИДЕО)

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Финансовый аналитик Сергей Фурса рассказал «Экономическим новостям» почему идея Президента Зеленского о создании свободной экономической зоны на Донбассе – это иллюзия, которая не принесет ожидаемого притока инвестиционного капитала, а станет рассадником делков и схемщиков, которые, получив льготы, будут торговать на всей территории Украины убивая украинский бизнес.

Сергей Фурса убеждён, что создание свободной экономической зоны на Донбассе не приведет к притоку отечественного и зарубежного капитала, поскольку инвесторы понимают риски и не готовы вкладывать деньги в регион, где идут боевые действия. Более того, по его мнению, инвесторы не готовы вкладывать миллиарды в страну, где не соблюдается верховенство права и процветает коррупция как в судебной, так и в правоохранительной системе страны, информирует enovosty.com/news.

«Отсутствие верховенства права и коррупция в рядах украинских силовиков и СБУшников — это две самые большие проблемы для бизнеса и инвесторов в Украине. Полагаю, что на Донбассе точно не удастся сделать особую зону, где этих проблем не будет и мы это прекрасно понимаем. А Президенту уже сейчас необходимо решать эту проблему глобально по стране в целом, а не создавать черные дыры. И не важно где: на Донбассе, или в Закарпатье», — убежден инвестиционный банкир.

Сергей Фурса также отметил, что опыт создания свободной экономической зоны на Донбассе уже был. И за все время ее существования ни один инвестор не пришел в регион.

«Через эту зону активно ввозилась контрабанда, гоняли окорочка в Украину, хорошо известные «ножки буша». Как раз именно это не давало развиваться украинскому бизнесу. Когда в 2004 году свободную экономическую зону закрыли, стал возможен стремительный рывок украинских производителей курятины», — напомнил Фурса.

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В такую свободную экономическую зону, как правило, приходят схемщики. Регистрируют фирму «рога и копыта» и получают все льготы. А вот торговать они будут на всей территории Украины.

«Скорее всего именно так будет работать эта зона», — убежден Сергей Фурса.

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