Мы летим в тартарары, выбрав сценарий печатного станка, — Сергей Фурса (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Мы летим в тартарары, выбрав сценарий печатного станка, - Сергей Фурса (ВИДЕО) Мы летим в тартарары, выбрав сценарий печатного станка, - Сергей Фурса (ВИДЕО)

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Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал в эксклюзивном интервью «Экономическим новостям», почему Украине будет сложно вернуться к сотрудничеству с МВФ, а также почему дефицит госбюджета повлечет за собой включение печатного станка, а также когда нам ждать роста инфляции и девальвации национальной валюты.

Сергей Фурса убежден что дефицит бюджета, а это порядка 250 млрд грн, необходимо будет частично покрывать за счет включения печатного станка, информирует enovosty.com/news.

По его мнению, нынешней власти, чтобы частично закрыть дыру в бюджете, необходимо будет напечатать порядка 100 млрд грн, что неизбежно приведет к девальвации гривны. Поэтому заявление власти о том, что этого не произойдёт, будет корректно только, если будет принято решение дополнительно не печатать гривну.

«Если начнут печатать гривну, то каким-то чудом возникает скачек роста доллара. Так всегда происходит. Приведу пример Венесуэлы. Они печатали, а боливар их летел в пропасть со скоростью света. Что интересно, наши товарищи, когда пытаются рассказать Зеленскому сказку о том, что Америка печатает деньги и мы тоже можем печатать, упускают одну важную деталь. Америка печатает доллары, а мы гривну», — подчеркнул аналитик.

Сергей Фурса предположил, что часть госбюджета просто не будет профинансирована, будет секвестр бюджета. Часть средств, а это порядка 500 млн долларов, привлечет на рынке заимствований НАК «Нафтогаз», что позволит частично покрыть дефицит госбюджета.

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«Как власть будет закрывать оставшуюся часть дефицита, без включения печатного станка, я не знаю. Скорее всего, они его включат. Курс доллара, немного увеличат сбор налогов и тогда остаётся еще порядка 100 млрд грн. Мы сейчас берем условно, поскольку большие цифры. Смогут или нет взять часть денег внешними заимствованиями — большой вопрос. Полагаю, что на сегодняшний день — это не реально. Если уволят Рожкову и Сологуба, тогда точно не смогут. В какой-то очень хороший день может и получится что-то взять. Вот Нафтогаз может быть сейчас для них возьмет. Так или иначе, но порядка 100 млрд им необходимо будет напечатать», — считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.