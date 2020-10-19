Документ не готов. Когда Рада рассмотрит бюджет 2021

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

19.10.2020 г.
18:49Мы летим в тартарары, выбрав сценарий печатного станка, - Сергей Фурса (ВИДЕО)
17:03Документ не готов. Когда Рада рассмотрит бюджет 2021
16:07Александр Охрименко: "Cостояние украинской экономики к концу года может улучшиться"
15:43Никто не будет вкладывать деньги в зону боевых действий: Фурса о СЭЗ на Донбассе (ВИДЕО)
14:18Россия и ОПЕК угодили в ковидную ловушку, - СМИ
14:00В Минэкономики рассказали, как проходит уборочная кампания в Украине
12:30Конкурировать все сложнее: в Украине импорт сыра в 10 раз превзошел экспорт
Все новости экономики

Аналитика

19.10.2020

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Разгул демократии в Америке не только набирает обороты, но и обретает новые формы. Началось все, напомним, антирасистскими выступлениями BLM (Black lives ...
19.10.2020

Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы

Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Почему всеукраинский опрос может иметь долгоиграющие негативные последствия для Зеленского и чем это чревато для страны в целом, готов ли инвестор вкладывать ...
16.10.2020

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
В следующее воскресенье, 25 октября, украинцы должны избирать новую власть на местах. Однако ввиду эпидемии коронавируса явка на избирательных участках ...

Последние новости

19.10.2020 г.
19:40 Кадры из фильма о будущем: Западные журналисты в восторге от киевского дома (ФОТОФАКТ)
19:05 Земля столкнется с астероидом за день до выборов США. Известный физик раскрыл детали
19:02 Главнокомандующий ВСУ рассказал, когда отменят призыв на военную службу
18:49 Мы летим в тартарары, выбрав сценарий печатного станка, - Сергей Фурса (ВИДЕО)
17:41 Сергей Фурса о Зеленском, который присвоил себе звание мастера спорта по борьбе с коронакризисом (ВИДЕО)
17:41 В Украине могут запретить школьникам пользоваться телефонами во время занятий
17:38 Британский стоматолог назвал простой способ защитить себя от коронавируса
17:13 Слабое место врага: Ученые нашли новый способ блокировки коронавируса
17:03 Документ не готов. Когда Рада рассмотрит бюджет 2021
16:38 Коронавирус и грипп: В Минздраве рассказали, когда наступит пик заболеваемости
16:36 Новый скандал: Запрещенная в Украине группа выступит в Киеве
16:28 Рубан рассказал об опасности коронавируса для детей и беременных
16:07 Александр Охрименко: "Cостояние украинской экономики к концу года может улучшиться"
15:43 Никто не будет вкладывать деньги в зону боевых действий: Фурса о СЭЗ на Донбассе (ВИДЕО)
15:10 В Украине будут по-новому выдавать автомобильные номера. Как изменится процедура и цена
15:00 ВВС США отправили истребители F-16C Fighting Falcon в Саудовскую Аравию
14:53 Всплеск COVID-19: Кучер сравнил "красную" Харьковщину с Италией
14:51 США отказались вводить санкции против России? Озвучена интересная деталь
14:34 Long COVID: Ученые заявили о большой опасности
14:25 Украинским полярникам первый раз за 20 лет подняли зарплату. Сколько теперь получают?
14:20 На вооружении ВСУ появится первый отечественный мультикоптер Windhover (ВИДЕО)
14:18 Россия и ОПЕК угодили в ковидную ловушку, - СМИ
14:01 Последовательное заболевание гриппом и COVID-19 может привести к осложнениям - исследование
14:00 В Минэкономики рассказали, как проходит уборочная кампания в Украине
13:40 Стало известно, пойдут ли украинские дети в школы с ноября
13:03 В США показали огневые испытания новейшей системы ПВО ближнего действия (ВИДЕО)
12:59 Астрономы нашли заснеженные горы на Плутоне
12:55 Сергей Фурса: Опрос Зеленского — это демонстрация популизма и пиара перед выборами (ВИДЕО)
12:48 NASA поручило Nokia обеспечить 4G-связь на Луне
12:30 Конкурировать все сложнее: в Украине импорт сыра в 10 раз превзошел экспорт
12:19 Армия США начинает оценку прототипов танков ‘Light tank’
11:56 Так называемый общенациональный опрос Зеленского – дешевый пиар-ход с целью преступного манипулирования общественным мнением – Медведчук
11:39 Археологи нашли на дне Балтийского моря "космический корабль"
11:29 Китайская экономика ускоряет восстановление, - Associated Press
10:39 В Италии новый рекорд заражений: страна усиливает карантин
10:23 SpaceX запустила на орбиту спутники Starlink
09:58 В Перу нашли гигантское изображение кошки возрастом две тысячи лет (ФОТО)
09:39 США планируют вооружиться новым оружием для сверхдальней стрельбы
09:22 "Учить - да, кровопролитию - нет": Франция чтит память погибшего учителя
08:39 Стало известно, сколько в Украине новых случаев COVID-19
08:19 Девушки устроили сильный дебош в поезде "Львов-Киев" (ВИДЕО)
07:45 ТОП-10 самых дорогих авто, замеченных в Украине
07:16 Опубликованы фото чудовищных последствий засухи в Крыму (ФОТО)
07:00 В «Укравтодоре» рассказали о методах успокоения дорожного движения
06:41 Швейцария ужесточает карантин
06:30 Названы Топ-10 самых популярных семейных внедорожников
06:02 Прогноз погоды в Украине на 19 октября (КАРТА)
18.10.2020 г.
23:17 Минобороны Азербайджана показало захват армянской воинской части (ВИДЕО)
22:58 Штраф за нарушение карантина могут увеличить до 17 000 гривен
22:49 Доверия результатам такого опроса не будет, - Казанский про создание СЭЗ на Донбассе
22:40 Дерзкое ограбление: преступники связали водителя фуры, украли деньги и 21 тонну мяса
22:35 Из-за вспышки COVID-19 "Укрзализныця" прекращает продажу билетов из Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого
22:00 Вторая волна COVID-19: Рекордное число заболевших за сутки в Италии
20:56 Политолог рассказал о предателях в команде Медведчука (ВИДЕО)
19:00 Шанхайский университет в Китае запретил студентам спать после 8 утра
18:00 Китай испытывает в Тибете пусковые установки наземных мин
16:45 Вертолет Ми-17 ВМС Мексики совершил аварийную посадку, врезавшись в диспетчерскую вышку в аэропорту (ВИДЕО)
15:30 Airbus представил концепт лёгкого боевого самолёта будущего (ФОТО)
15:00 COVID-19: в США выпустят защитные маски с запахом бекона
14:40 ТОП самых беспроблемных 10-летних автомобилей
Все новости »

Документ не готов. Когда Рада рассмотрит бюджет 2021

Главная » Последние новости » Новости экономики » Документ не готов. Когда Рада рассмотрит бюджет 2021
 
Печать Отправить на почту

 

 

Верховная Рада Украины будет рассматривать главный финансовый документ страны после местных выборов

Рада должна была рассмотреть госбюджет-2021 20 октября, но не готова сделать это. Об этом сегодня, 19 октября, заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков. Он отметил, что народные депутаты займутся этим вопросом после проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября. По словам спикера, госбюджет рассмотрят уже 3 ноября, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Разумков также обратился к профильному комитету, к другим комитетам и к КМУ, чтобы те доработали проект госбюджета, чтобы сократить сроки при его подготовке и принятии. Это необходимо для того, чтобы избежать так называемой «бюджетной ночи».

Глава Верховной Рады рассказал о том, что на прошлой неделе по техническим причинам не состоялось заседание комитета, потому, согласно законодательству Украины, документ, который депутаты должны были рассмотреть во вторник, не готов. Депутаты пока что не ознакомились с документом, а в комитете не приняли необходимое решение.

Напомним, 14 сентября украинское правительство в ходе заседания одобрило проект госбюджета-2021 год.

Читайте: Иван Компан: "Важно, чтобы экономика функционировала самостоятельно, а не в ручном режиме"


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 50

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия
Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
Все статьи







Читайте также

Иван Компан: "Важно, чтобы экономика функционировала самостоятельно, а не в ручном режиме"
 Разумков призвал Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров
Украина потеряла шанс получить два транша от МВФ
 Бюджет может потерять миллиард поступлений от «Укргидроэнерго»
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
 Недофинансирование медицины в новом бюджете обернётся катастрофой для украинцев, - Железняк (ВИДЕО)
Покупка лекарств и бюджетные новости: Рада приняла ряд важных решений
 Ярослав Жалило: "Дефицит бюджета является одним из определяющих стимуляторов экономики"

Новости экономики

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, почему Украина не получила транш от МВФ (2479)

В Эстонии ополчились на украинских заробитчан. Названы причины (1372)

Россия и ОПЕК угодили в ковидную ловушку, - СМИ (812)

В Пенсионном фонде рассказали, какую информацию будут передавать в Гоструда (733)

Экс-министр экономики рассказал, у кого во время пандемии увеличились доходы (522)

Отопительный сезон в Украине: Шмагаль рассказал, когда украинцы получат тепло (519)

Игорь Резник о борьбе с контрабандистами: "Не стоит бросать вызов государству" (368)

Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы (357)

Александр Охрименко: "Cостояние украинской экономики к концу года может улучшиться" (230)

Конкурировать все сложнее: в Украине импорт сыра в 10 раз превзошел экспорт (210)

Армия

Вертолет Sikorsky Aircraft UH-60 «Black Hawk» (США)
Зенитная установка ЗУ-23-2
Ракета крылатая «Нептун»
Беспилотник-камикадзе «Ятаган-2»
Вся армия    >>

Персоны

Усманов
Алишер
Аваков
Арсен
Гусовский
Сергей
Насалик
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Михаил Волынец и его профсоюзный бизнес

Закат латифундиста Вадима Нестеренко: долги и уголовные дела «похоронят» Ristone Holdings?

Вагонным фарцовщикам – приготовиться!


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

На Украину надвигается мощный циклон (11082)

Цены на подержанные авто из США и Европы резко упали (9856)

Ціни можуть змінитися: в Україні візьмуться за власників автомобілів з ГБО (6401)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Банковская тайна


help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 