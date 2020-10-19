Документ не готов. Когда Рада рассмотрит бюджет 2021

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Верховная Рада Украины будет рассматривать главный финансовый документ страны после местных выборов

Рада должна была рассмотреть госбюджет-2021 20 октября, но не готова сделать это. Об этом сегодня, 19 октября, заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков. Он отметил, что народные депутаты займутся этим вопросом после проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября. По словам спикера, госбюджет рассмотрят уже 3 ноября, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Разумков также обратился к профильному комитету, к другим комитетам и к КМУ, чтобы те доработали проект госбюджета, чтобы сократить сроки при его подготовке и принятии. Это необходимо для того, чтобы избежать так называемой «бюджетной ночи».

Глава Верховной Рады рассказал о том, что на прошлой неделе по техническим причинам не состоялось заседание комитета, потому, согласно законодательству Украины, документ, который депутаты должны были рассмотреть во вторник, не готов. Депутаты пока что не ознакомились с документом, а в комитете не приняли необходимое решение.

Напомним, 14 сентября украинское правительство в ходе заседания одобрило проект госбюджета-2021 год.

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