Александр Охрименко: «Cостояние украинской экономики к концу года может улучшиться»

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Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что "мягкий" сценарий прогноза развития экономики в течение 2020 года, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, "уже устарел", а сейчас прогнозируется падение ВВП на 8-12%.

С вопросом относительно возможного изменения прогнозов состояния украинской экономики «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что прогнозы состояния украинской экономики могут улучшиться

«Раньше прогнозировалось падение ВВП на уровне 8%, а сейчас уже появились прогнозы падения ВВП в размере 7% и 6%. За восемь месяцев 2020 году падение украинской экономики составило 5,8%. И это является положительным трендом, поскольку за первое полугодие снижение ВВП составило 6,5%. И, таким образом, по итогам года снижение экономического роста составит около 6%

И у нас как раз падение ВВП в отличие от Европы не сильное. И это благодаря теневой экономике. Теневая экономика смягчила удар и поэтому падение не такое большое», — сообщает Александр Охрименко

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