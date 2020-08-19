Правительство вводит кардинальную реформу выплат. Кого и как это коснется?

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

19.08.2020 г.
16:20Покупательские настроения украинцев резко изменились. Куда и на что "улетают" деньги?
13:00Правительство вводит кардинальную реформу выплат. Кого и как это коснется?
08:47Пандемия помогла местным фермерам и производителям Евросоюза - эксперты Европейской комиссии
18.08.2020 г.
16:25Решение о выкупе пятого цеха “Большевика” для строительства развязки Шулявского путепровода должен принять Киевсовет, - и.о. гендиректора завода Сергей Бондарчук
13:43"Северный поток-2" становится для "Газпрома" чемоданом без ручки​, - СМИ
13:32За шаг до ЗСТ: Турция вводит несладкие пошлины на украинский шоколад и конфеты
13:24Экорейдер Куфтырев оказывает давление на нефтебизнес и пытается уничтожить тысячи рабочих мест, — 5 канал
Все новости экономики

Аналитика

13.08.2020

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Сюжеты в соседней с Украиной, обычно спокойной Беларуси в последние недели становились все более скандальными, а в ночь после выборов 9 августа и в последующие ...
03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...
31.07.2020

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось ...

Последние новости

19.08.2020 г.
16:54 «Может, их бомбить начнем?»: глава «Института Ближнего Востока» РФ предложил нанести удар по США
16:45 Официально: ЕС не признает результаты выборов в Беларуси
16:29 "Ожидание второй и третьей волны пандемии": в Японии сделали заявление о жизни при COVID-19
16:28 Китай перебрасывает к границам с Индией истребители пятого поколения Chengdu J-20
16:20 Покупательские настроения украинцев резко изменились. Куда и на что "улетают" деньги?
15:59 Известный голливудский актер Микки Рурк будет похоронен на Хмельнитчине
15:49 В Беларуси к протестам присоединились рабочие еще одного завода (ВИДЕО)
15:29 Норвегия высылает российского дипломата
14:56 В Беларуси возобновляются задержания протестующих, - Associated Press
14:19 В Украине установлен новый печальный антирекорд по COVID-19
13:58 Сеть поразило видео с малышом, который признался маме в любви (ВИДЕО)
13:35 В Швейцарии выпал "шоколадный снег", - Fox News
13:03 В СМИ удивили парадоксальным заключением - работа из дома убивает климат
13:02 В Беларуси ОМОН разогнал рабочих завода (ВИДЕО)
13:00 Правительство вводит кардинальную реформу выплат. Кого и как это коснется?
12:08 Как Путин хотел превратить рубль в мировую резервную валюту, - Аnti-colorados
10:37 Эксперт пояснила, почему в Украине не дешевеют арбузы
10:07 Белорусские спортсмены пригрозили Лукашенко
09:26 Коронавирус в Украине установил новый антирекорд. Что важно знать?
09:21 Польша первой в мире начала производство лекарства от коронавируса
08:58 Меркель и Макарон позвонили Путину, а не белорусским протестующими. Что это значит?
08:47 Пандемия помогла местным фермерам и производителям Евросоюза - эксперты Европейской комиссии
08:42 Украинская журналистка рассказала о тайном "девизе" ВСУ
08:35 "Будут предлагать убежище?": В Минске приземлился самолет директора ФСБ РФ
08:15 COVID-19: Тяжелая форма коронавируса может спровоцировать редкое неизлечимое заболевание
08:11 Люди взяли передышку: Что сейчас происходит в Беларуси
07:40 Перенос производства американских и европейских компаний из Китая оценили в триллион долларов
07:37 Huawei это орган государственной слежки Коммунистической партии Китая - Помпео
06:49 Курьез: В США кот каждую ночь ворует тапочки соседей - принес 50 пар обуви
06:25 Трамп почти ничего не знает по ситуации в Беларуси: позвонит Путину
18.08.2020 г.
23:53 В херсонской больнице вспышка коронавируса: 30 человек заразились, три человека умерли
23:40 В Сирии погиб российский генерал
23:35 Трибунал в Гааге признал члена «Хизбаллы» виновным в убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири
23:06 Лукашенко: «Мы привели в полную боевую готовность войска на западной границе»
22:31 Более заразный штамм коронавируса оказался менее опасным для жизни
19:53 В NASA показали "лавину" на Марсе (ФОТО)
18:59 Британские историки доказали реальность Робин Гуда
18:55 Против нас ведут "информационную войну": подрядчик Подольско-Воскресенского моста сделал заявление
18:43 Украина хочет заменить L-39 на бразильский самолет Super Tucano
18:23 Если Лукашенко останется у власти, то в Беларуси могут быть нарушены производственные цепочки, - Игорь Чаленко
17:48 В школах "красной" зоны будут учиться онлайн, - Ляшко
17:27 Дело Ефремова: Жена и младший сын погибшего водителя подали иск на 1 рубль. Старший сын потребовал компенсацию в 6,5 миллиона
17:23 Мировые фондовые индексы растут на фоне успеха технологических компаний, - Associated Press
17:13 МВД Беларуси сообщило о гибели 19-летнего демонстранта под колесами автомобиля
16:49 Фокин вошел в состав украинской делегации ТКГ по Донбассу
16:25 Решение о выкупе пятого цеха “Большевика” для строительства развязки Шулявского путепровода должен принять Киевсовет, - и.о. гендиректора завода Сергей Бондарчук
16:21 Эпидемиологическая ситуация в Киеве может ухудшиться, - Рубан
15:58 В США арестован бывший офицер ЦРУ, - Fox News
15:55 Переболевший COVID-19 житель Гонконга снова заразился в Европе
15:34 В столичном метро запустили исторический поезд: подробности
15:21 Стало известно, как учителя будут вести уроки в школах "оранжевой" зоны
14:58 Франция сомневается в российской вакцине от COVID-19
14:53 «За безупречную службу»: Лукашенко наградил силовиков после избиения и арестов протестующих
14:36 В столице произошло резонансное ДТП: Porsche протаранил Renault (ВИДЕО)
14:18 Борьба с коммерциализацией: в Германии футболисты оригинально выразили протест (18+)
13:54 Как получить деньги на карту в Украине
13:43 "Северный поток-2" становится для "Газпрома" чемоданом без ручки​, - СМИ
13:34 РФ перебросила на Донбасс боевую технику и партию беспилотников, - разведка
13:32 За шаг до ЗСТ: Турция вводит несладкие пошлины на украинский шоколад и конфеты
13:24 Экорейдер Куфтырев оказывает давление на нефтебизнес и пытается уничтожить тысячи рабочих мест, — 5 канал
Все новости »

Правительство вводит кардинальную реформу выплат. Кого и как это коснется?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Правительство вводит кардинальную реформу выплат. Кого и как это коснется?
 
Печать Отправить на почту

 

 

В 2022 году КМУ самостоятельно будет принимать решение о том, сколько платить украинцам

С 2021 года часть выплат украинцам начнут подсчитывать по-новому. В Федерации профсоюзов поделились законопроектом Министерства социальной политики, который вводит новые правила расчета алиментов, материальной помощи военнослужащим, доплат, надбавок и повышений. Согласно проекту закона, через два года в Кабинете министров будут сами решать, сколько денег получат украинцы, информирует enovosty.com/news.

Среди инноваций то, что прожиточный минимум будет отвязан от неосновного источника доходов граждан. Выплаты, кроме зарплаты и пенсии, будут привязаны к новой величине. В 2021 она составит 2100 гривен. С каждым годом эта сумма будет меняться в зависимости от роста инфляции в стране.

Перемены коснутся и алиментов. Согласно новым правилам, минимальный размер этих выплат для детей до шести лет составит не менее 70 процентов от базовой величины, которая составит 1470 гривен. Если же родитель ребёнка будет иметь достаточный доход, то размер выплат будет увеличен до 110% от базовой величины для детей старше шести лет и до 140% для детей до этого возраста (соответственно 2310 и 2940 гривен).

Стоит отметить, что реформа прожиточного минимума рассматривается Кабинетом министров с прошлого года и имеет несколько вариантов. В обнародованном законопроекте появилось новое понятие «базовая величина», которая составляет 2100 гривен. Вместе с тем, понятие прожиточного минимума пока никуда не денется и его будут использовать при рассчете минимальной пенсии или суммы гарантированного дохода на семью.

Читайте: Стало известно, когда на самом деле можно пересчитать украинцев


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 315

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Все статьи







Читайте также

Стало известно, как в Украине будут менять минималку
 В Украине готовят законопроект о коренных народах
Стало известно, когда на самом деле можно пересчитать украинцев
 США хотят ежегодно выделять Украине солидную сумму. На что пойдут деньги?
Дизельгейт: Volkswagen выплатил американским водителям почти 10 млрд долларов
 Продление карантина: Украинцам готовят новые штрафы
В Украине выросли больничные. Кому и сколько заплатят?
 Александр Момот: "Важно обеспечить незарегулированность рынка виртуальных активов"

Армия

Танк Leopard 2 (Германия)
Машина-амфибия M3 Amphibious Rig (Германия)
Баллистическая ракета М51 (Франция)
Боевая разведывательная машина Type 87 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Березовский
Борис
Рабинович
Вадим
Кривецкий
Игорь
Гончарук
Алексей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцам рассказали, когда ждать возвращения жары (8258)

Бумажные паспорта уходят в прошлое: Кабмин одобрил законопроект о пластиковых паспортах (7597)

США и Израиль подготовили истребители F-35 для удара по российской ЗРК С-400 (4771)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Сибирь и Дальний Восток



help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 