Правительство вводит кардинальную реформу выплат. Кого и как это коснется?

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В 2022 году КМУ самостоятельно будет принимать решение о том, сколько платить украинцам

С 2021 года часть выплат украинцам начнут подсчитывать по-новому. В Федерации профсоюзов поделились законопроектом Министерства социальной политики, который вводит новые правила расчета алиментов, материальной помощи военнослужащим, доплат, надбавок и повышений. Согласно проекту закона, через два года в Кабинете министров будут сами решать, сколько денег получат украинцы, информирует enovosty.com/news.

Среди инноваций то, что прожиточный минимум будет отвязан от неосновного источника доходов граждан. Выплаты, кроме зарплаты и пенсии, будут привязаны к новой величине. В 2021 она составит 2100 гривен. С каждым годом эта сумма будет меняться в зависимости от роста инфляции в стране.

Перемены коснутся и алиментов. Согласно новым правилам, минимальный размер этих выплат для детей до шести лет составит не менее 70 процентов от базовой величины, которая составит 1470 гривен. Если же родитель ребёнка будет иметь достаточный доход, то размер выплат будет увеличен до 110% от базовой величины для детей старше шести лет и до 140% для детей до этого возраста (соответственно 2310 и 2940 гривен).

Стоит отметить, что реформа прожиточного минимума рассматривается Кабинетом министров с прошлого года и имеет несколько вариантов. В обнародованном законопроекте появилось новое понятие «базовая величина», которая составляет 2100 гривен. Вместе с тем, понятие прожиточного минимума пока никуда не денется и его будут использовать при рассчете минимальной пенсии или суммы гарантированного дохода на семью.

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