Обставить квартиру за копейки: Украинцы стали охотниками за б/у

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Украинцы привыкли к режиму экономии и научились недорого одеваться и обустраивать свое жилье

Экономический кризис в Украине понемногу уменьшается, но украинцы привыкли экономить на всем, чем только можно. Мало кто может позволить себе обустроить жилье из заработной платы, покупая технику и мебель в дорогих магазинах. Все это можно подыскать на различных сайтах за очень низкую цену. Если постараться и потратить немного времени, можно полностью укомплектовать квартиру всем необходимым и вложиться в сумму 6,5 тысяч гривен, информирует enovosty.com/news.

Эксперты посчитали, что за такие деньги можно купить все, от вазонов до холодильника. За диван нужно заплатить от 175 гривен, кровать — от 240, за стол попросят от сотни гривен, за два стула — от 160 гривен. После поисков в Сети можно найти микроволновку от 700 гривен, обзавестись холодильником от 900 гривен, стиралку купить от 1000 гривен. В сумму в 6,4 тысячи также войдут вазоны с кактусом от десяти гривен. Если продолжить поиски — можно найти и разнообразные элементы декора (в том числе и вообще бесплатно, потратившись только на доставку).

Стоим отметить, что такая практика распространена не только в Украине, но и за границей, где хозяева часто после ремонта отдают бесплатно или за небольшие деньги свою мебель или технику. Экологический бум и попытка сократить количество мусора в мире способствует этой практике даже в самых богатых странах.