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Международные партнеры Украины поддержали реформу управления госбанками в стране

Главная » Последние новости » Новости экономики » Международные партнеры Украины поддержали реформу управления госбанками в стране
 
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МВФ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк поддержали реформу управления госбанками в Украине

МВФ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк поддерживают новую реформу органов управления госбанками в Украине, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, данная реформа является важным фактором повышения эффективности функционирования банковской системы и состояния экономики.

Также отмечается, что важным аспектом данной реформы является формирование наблюдательных советов, которые должны играть ключевую роль в реформировании госбанков, в частности, в сфере решения проблем в области кредитования и корпоративного управления.

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Напомним, в обязанности НБУ входит проведение независимой и тщательной оценки квалификационных и профессиональных данных кандидатов, представленных в состав наблюдательных советов. Кроме того, важными требованиями к кандидатам будут необходимость отсутствия конфликта интересов и соответствие жестким стандартам независимости


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 123

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