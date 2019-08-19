Международные партнеры Украины поддержали реформу управления госбанками в стране
МВФ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк поддержали реформу управления госбанками в Украине
МВФ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк поддерживают новую реформу органов управления госбанками в Украине, информирует enovosty.com/news.
По мнению экспертов, данная реформа является важным фактором повышения эффективности функционирования банковской системы и состояния экономики.
Также отмечается, что важным аспектом данной реформы является формирование наблюдательных советов, которые должны играть ключевую роль в реформировании госбанков, в частности, в сфере решения проблем в области кредитования и корпоративного управления.
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Напомним, в обязанности НБУ входит проведение независимой и тщательной оценки квалификационных и профессиональных данных кандидатов, представленных в состав наблюдательных советов. Кроме того, важными требованиями к кандидатам будут необходимость отсутствия конфликта интересов и соответствие жестким стандартам независимости