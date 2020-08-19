Александр Палий: «Денису Шмыгалю необходимо обратить внимание на дерегуляцию»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Палий: "Денису Шмыгалю необходимо обратить внимание на дерегуляцию" Александр Палий: "Денису Шмыгалю необходимо обратить внимание на дерегуляцию"

Закрыть Отправить

Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине будет разработана экономическая стратегия, на основе которой в дальнейшем будут разрабатываться государственные целевые программы.

С вопросом относительно наиболее важных на сегодня направлений развития экономики Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что чрезвычайно важно сегодня провести дерегуляцию

«Если говорить о заявлении Дениса Шмыгаля, то очевидно, что оно направлено на уменьшение лоббизма. Потому что есть перетягивание денег и оно не связано с реальными потребностями страны, а связано с силой давления со стороны разных лоббистких групп. И чтобы это хотя бы теоретически уравновесить предлагается данная стратегия.

Чрезвычайно важно сегодня, и на что Денису Шмыгалю необходимо обратить внимание в первую очередь, это дерегуляция. То есть это максимальное снятие барьеров для развития промышленности, экономической активности, чтобы люди могли просто и легко входить в бизнес и вести его. Кроме того, важна налоговая реформа. Потому что сейчас есть проблемы с налогом на добавленную стоимость и другие проблемы, связанные с нелегальным давлением на бизнес. И это все необходимо было бы ликвидировать. Но есть силы, которые заинтересованы в сохранении коррупционных схем. Поэтому здесь нужна найстойчивость и понимание того, что выгодополучателей от такой политики не будет, кроме Украины как государства и граждан страны.

Читайте: Александр Палий рассказал о важных аспектах реализации программы “Доступные кредиты 5-7-9%” (ВИДЕО)

Также у нас очень перспективный аграрный сектор. То есть необходимо поощрение малого и среднего землевладения, потому что это сразу оживляет населенные пункты. Особенно если там несколько домохозяйств. Они конкурируют между собой, ставят хорошую зарплату.

В Украине очень перспективная IT-сфера. Она приводит в страну большие деньги. Для страны очень важно машиностроение. Но это всегда происходит за счет инвестиций. И государство не имеет больших инвестиций, чтобы инвестировать в эту сферу. Это значит, что в машиностроение необходимо привлечение западных фирм, которые, например, собираются выводить из Китая. И важно, чтобы эта тенденция к появлению машиностроительных предприятий, которая наметилась в 2016-2017гг, усиливалась, а не ослабевала», — говорит Александр Палий